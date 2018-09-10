Чотири українські тенісистки оновили власні рекорди у рейтингу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цуренко вдалося пробитися до чвертьфіналу US Open

За результатами Відкритого чемпіонату США з тенісу одразу чотири українки встановили особисті рекорди в світовому рейтингу WTA.

У понеділок, 10 вересня, Жіноча тенісна організація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг. У першій сотні опинилися одразу чотири українки. Для двох з них ці позиції є особистими рекордами.

Леся Цуренко завдяки виходу до ¼ фіналу US Open піднялася на 26 місце в рейтингу WTA - до цього найкращим результатом 29-річної спортсменка була 29 сходинка.

Особистий рекорд також встановила 18-річна Даяна Ястремська, якій вдалося піднятися на 96-у позицію.

Ангеліна Калініна та Марта Костюк посіли 113-е та 124 місця. Для обох тенісисток це так само найкращі результати в кар'єрі.

Найкращою українською тенісисткою в рейтингу WTA залишається Еліна Світоліна - наразі вона посідає шосте місце.

Ще одна українка - Катерина Бондаренко - опинилася на 85-у місці в рейтингу.

Цьогорічний турнір US Open - перший в історії, коли до ⅛ фіналу дісталися одразу дві українські тенісистки.

Еліна Світоліна свій поєдинок програла, тоді як Леся Цуренко змогла пройти до чвертьфіналу.

Скандальний фінал

Фінал US Open серед жінок відбувся в суботу, 8 вересня. Перемогу здобула японка Наомі Осака, якій вдалося з рахунком 6:2, 6:4 здолати легендарну Серену Вільямс із США.

Проте глядачам цей поєдинок запам'ятається не стільки ходом самої гри, скільки скандальною поведінкою Вільямс, яка кілька разів в різкій формі критикувала дії рефері.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серена Вільямс своєю поведінкою у фіналі US Open затьмарила перемогу Наомі Осаки з Японії

У другому сеті суддя Карлос Рамос спочатку виніс 36-річній американці попередження за підказку з боку тренера - Вільямс заперечувала, що отримала поради від тренера, і заявила судді, що "ніколи б не стала махлювати, щоб виграти, краще вже зазнати поразки".

Потім Вільямс оштрафували на очко після того, як вона розбила свою ракетку за рахунку 3:2 у другому сеті.

Вільямс розлютилася, підбігла до Рамоса, стала кричати на нього, натовп криками також підтримував тенісистку.

Після цього розгнівана Вільямс стала кричати: "Ти брехун. Ти більше не з'явишся на моєму корті, поки ти живий. Коли ти принесеш мені вибачення? Вибачься!".

Суддя оцінив слова спортсменки як образу й позбавив її гейма.

Продовження матчу також супроводжувалося сльозами і лайкою з боку Серени, а також свистінням уболівальників. Перемога Осаки на тлі всього цього відійшла на другий план.

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