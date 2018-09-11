УЄФА планує створити третій клубний турнір у Європі

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З 2021 року у Європі планують запустити третій за рахунком клубний футбольний турнір на додаток до Ліги чемпіонів та Ліги Європи, повідомив голова асоціації найбільших клубів континенту.

Голова Європейської асоціації клубів Андреа Аньєллі, який також є членом виконавчого комітету УЄФА, заявив, що "зелене світло для запуску турніру отримане".

Проте він не надав жодних деталей, як буде організований новий турнір.

"Нинішня модель потребує модернізації", - заявив Аньєллі, який також є президентом італійського "Ювентусу".

Він додав, що наразі потрібне детальне вивчення міжнародного календаря змагань задля презентації нової моделі турнірів після 2024 року.

Виступаючи на щорічній асамблеї Європейської асоціації клубів у Хорватії, пан Аньєллі заявив, що третій турнір збільшить кількість залучених до європейських змагань клубів з 80 до 96.

Наразі восени у груповому етапі Ліги чемпіонів грають 32 команди, а Ліги Європи - 48.

Нагадаємо, що третій футбольний турнір у Європі існував до 1999 року - Кубок кубків. Проте тоді його скасували, а Кубок УЄФА перейменували у Лігу Європи. Фактично, два кубки тоді об'єднали в один, щоб підвищити видовищність змагань.

УЄФА у своїй заяві вказала, що "постійно переглядає формати власних змагань і розглядає різні варіанти".

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