"Шахтар" зіграв в нічию з "Ліоном" у матчі Ліги Чемпіонів
Донецький "Шахтар" зіграв в нічию з французьким "Ліоном" в матчі другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів.
Поєдинок між командами завершився з рахунком 2:2.
Два голи за "Шахтар" на 44 і 55 хвилинах матчу забив Жуніор Мораес, голи від французів забили Мусса Дембеле на 70 хвилині та Лео Дюбуа на 72 хвилині матчу.
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Поєдинок відбувся у Франції на стадіоні "Парк Олімпік Ліоне" при порожніх трибунах через рішення дисциплінарного комітету УЄФА.
Так вони покарали "Ліон" за поведінку вболівальників на матчі з російським "ЦСКА" навесні.
19 вересня "Шахтар" зіграв у нічию з німецьким "Гоффенгаймом".
Тоді ж"Ліон" переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1, після чого посів першу сходинку групи F.
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