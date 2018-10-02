"Шахтар" зіграв в нічию з "Ліоном" у матчі Ліги Чемпіонів

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Донецький "Шахтар" зіграв в нічию з французьким "Ліоном" в матчі другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів.

Поєдинок між командами завершився з рахунком 2:2.

Два голи за "Шахтар" на 44 і 55 хвилинах матчу забив Жуніор Мораес, голи від французів забили Мусса Дембеле на 70 хвилині та Лео Дюбуа на 72 хвилині матчу.

Поєдинок відбувся у Франції на стадіоні "Парк Олімпік Ліоне" при порожніх трибунах через рішення дисциплінарного комітету УЄФА.

Так вони покарали "Ліон" за поведінку вболівальників на матчі з російським "ЦСКА" навесні.

19 вересня "Шахтар" зіграв у нічию з німецьким "Гоффенгаймом".

Тоді ж"Ліон" переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1, після чого посів першу сходинку групи F.

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