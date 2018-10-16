Помер легенда київського “Динамо” Олег Базилевич

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У вівторок, 16 жовтня, на 81 році життя помер легендарний гравець і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич. Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Причину смерті не уточнюють, проте відомо, що Базилевич вже протягом тривалого часу боровся з хворобою Паркінсона.

Базилевич народився і виріс в Києві і найкращі роки своєї кар'єри присвятив місцевому "Динамо". Тут він виступав з 1957 по 1967 і загалом провів понад 160 матчів.

У 1961 році Базилевич допоміг "Динамо" виграти перші золоті медалі чемпіонату СРСР, а у 1964 році - Кубок СРСР.

Також Базилевич кілька сезонів виступав за донецький "Шахтар" і одеський "Чорноморець".

Після завершення кар'єри гравця Базилевич став тренером і встиг попрацювати з "Десною", "Шахтарем", "Динамо", "Пахтакором" (Ташкент), ЦСКА (Москва) і Славією (Софія).

На початку 1990-х Базилевич протягом кількох років очолював національну збірну України.

Серед головних тренерських досягнень - Кубок Кубків 1975 року і Суперкубок Європи.

Тоді Базилевич спільно з Валерієм Лобановським керував київським "Динамо".

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