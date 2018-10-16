Ліга націй: Україна здолала Чехію і здобула путівку до елітної групи
Збірна України з футболу у Харкові перемогла команду Чехії з рахунком 1:0 і здобула право грати в елітній групі турніру в наступному розіграші.
Автором переможного голу став півзахисник Руслан Маліновський.
Він забив м'яч у ворота суперника на 43-й хвилині.
Завдяки перемозі Україна достроково гарантувала собі перше місце в групі 1 Ліги В.
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Збірна також здобула право грати в елітній групі турніру наступного циклу.
Раніше у другому матчі групового етапу Ліги націй Україна здолала Словаччину в домашньому матчі у Львові з рахунком 1:0.
У заключному матчі турніру збірна України 16 листопада гратиме на виїзді з командою Словаччини.
УЄФА створила Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями.
Мета - зробити так, аби всі національні команди були рівномірно задіяні у поєдинках, які викликатимуть турнірний інтерес.
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