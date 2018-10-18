Перемога українців у Лізі націй: закономірність чи фарт?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Україна достроково гарантувала собі перше місце в своїй групі після перемоги над чехами

Збірна України з футболу за тур до завершення групового турніру виграла суперечку з чехами і словаками в дивізіоні В Ліги націй й достроково отримала право підвищитися в класі.

У другому сезоні цього турніру, який стартує через два роки, Україна гратиме вже в елітній когорті, поряд із французами, іспанцями, португальцями та голландцями.

Крім того, команда Андрія Шевченка суттєво поліпшила свої шанси потрапити на Євро-2020. Відбірний турнір до цих змагань стартує навесні 2019-го.

Крізь нього до фінальної частини напряму проб'ється по два переможці кожної з підгруп. Решту чотирьох учасників визначать саме через Лігу націй, представники кожного з чотирьох дивізіонів.

По чотири переможці груп проведуть між собою півфінали і фінал. Найкращі з міні-турнірів стануть останніми учасниками континентальної першості.

Власне, з огляду на це Шевченко й каже: "Ми знаходимося тільки на півдорозі".

Перемога в груповому турнірі Ліги націй над доволі міцними суперниками демонструє потенціал, але ще не означає, що Україна має збірну, здатну вирішувати найсерйозніші завдання.

Сприятливі обставини

Так склалося історично, що збірні Чехії й Словаччини були для українців суперником незручним.

Ще з тих часів, як представляли одну країну і змогли перемогти у чвертьфіналі чемпіонату Європи-1976 складену переважно з київських динамівців під орудою Валерія Лобановського збірну СРСР.

Радянська команда (тоді читай — кияни) вважалися відвертими фаворитами, але, отримавши гучного ляпаса, припинили турнір достроково.

Так само фаворитом у протистоянні зі словаками очолювана Михайлом Фоменком збірна України виглядала у протистоянні зі словаками під час відбірного турніру до Євро-2016.

Однак через суттєві кадрові труднощі українці на старті змагань поступилися Словаччині 0:1 вдома і в підсумку не змогли відіграти сформоване на початку відставання.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Україна програла Словаччині у відбірковому раунді Євро-2016

Правда, до фінальної частини чемпіонату Європи у Франції українці таки потрапили, але виступили там вкрай невдало, програвши всі три матчі з "сухим" рахунком.

Натомість словаки в групі перемогли Росію і зіграли внічию з англійцями і вийшли до плей-оф, де поступилися німцям.

Втім, Євро-2016 був піком кар'єри для цілої групи провідних словацьких футболістів на чолі з хавбеком італійського "Наполі" Мареком Гамшиком.

Після завершення того турніру словацька команда почала поступово здавати і на чемпіонат світу-2018 вже не потрапила.

Чеський футбол у свою чергу переживає кризу ще більш затяжну. І хоч до фінальних частин континентальних першостей чехи починаючи з 1996 року пробиваються постійно, під час них команда після виходу до півфіналу Євро-2004 відверто не вражає.

Зірки рівня Петера Чеха, Томаша Росіцкі, Марека Янкуловскі, Карела Поборзькі, Мілана Бароша з великого футболу пішли. А рівноцінної заміни їм досі немає.

Талановиті футболісти, які виступають у топ-чемпіонатах, начебто й є, але гравців рівня українських Ярмоленка, Коноплянки чи Марлоса в них немає.

Фундамент

Іншими словами, передумови для успішного виступу в збірної Шевченка були.

Частково потенціал українська команда проявила ще у відбірному турнірі чемпіонату світу-2018, коли змогла перемогти як мінімум не слабшу за нинішніх опонентів за підбором виконавців збірну Туреччини.

Разом з тим, хорватам та ісландцям підопічні Шевченка поступилися без варіантів і причиною тому була не лише хвороба росту, а системні ігрові труднощі, які на той час виглядали такими, що не можна було вирішити.

З приходом Шевченка збірна України відійшла від притаманного собі впродовж двох десятиліть оборонного стилю і намагалася диктувати умови через контроль м'яча.

Ось лишень виконавців відповідного класу для такої манери ведення гри відверто бракувало (та й бракує понині).

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Шевченко спробував змінити стиль гри збірної

Спершу Шевченко будував атакувальні дії навколо двох креативних хавбеків — Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" та Віктора Коваленка з "Шахтаря".

У купі зі стрімкістю та індивідуальною майстерністю вінґерів Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки вони мали ставити оборону суперників у важке становище.

Мали, але не ставили. Час ішов, а Зінченко до основи "МанСіті" не пробивався. Перестав бути основним у "Шахтарі" й Коваленко.

Найгірше, що проблеми спіткали й тих, на кого тренерський штаб покладається найперше — міцно засіли на лаві запасних німецьких "Боруссії" з Дортмунда та "Шальке-04" Ярмоленко і Коноплянка.

Додайте до цього вже звичні після завершення кар'єри самим Шевченком проблеми із центрфорвардом і отримаєте картину зовсім нерадісну.

До того ж не було гарантії, чи не постраждає структура гри української збірної у зв'язку з тим, що випав з тренерського штабу іспанський фахівець Рауль Ріанчо, якого називали головним ідейним натхненником згаданої ігрової концепції.

В іспанця завершився контракт, нового він не підписував і пристав на пропозицію російського "Спартака" з Москви.

Замість Ріанчо Шевченко в когорту помічників запросив колишнього партнера за збірною і київським "Динамо" Олександра Шовковського, видатного воротаря без ані найменшого тренерського досвіду.

Свіжа кров

Час демонструє, що роль Ріанчо в тренерському штабі Шевченка була трохи перебільшеною. А кадрове підживлення збірна України отримала, звісно, не на рівному місці.

Ще наприкінці попереднього відбірного циклу виступати за національну команду почав натуралізований бразилець Марлос із "Шахтаря".

Крім того, перебравшись із луганської "Зорі" в бельгійський "Ґенк", поступово впевненості в собі набував інший хавбек Руслан Малиновський.

Власне, ці два виконавці й стали для української збірної в Лізі націй-2018 осьовими.

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Марлос, якому наприкінці попереднього відбірного циклу тренери не могли знайти оптимального місця на полі, зараз вдало взаємодіє з Ярмоленком, Коноплянкою та Малиновським, утворюючи своєрідне атакувальне ядро української команди.

Крім того, підсилив гру збірної України центральний нападник Роман Яремчук. 22-річний гравець не зміг прижитися в київському "Динамо" й перебрався до бельгійського чемпіонату.

Виступи за "Ґент" надали Романові впевненості у власних силах.

Отримавши шанс зіграти в основі збірної, Яремчук підсилив гру команди в усіх компонентах — стрімкості, бійцівських рисах, креативності.

Ось лишень із реалізацією гольових моментів Роман наразі відчуває труднощі.

Відносний оптимізм

Разом з тим, попри помітні позитивні зрушення захоплюватися якістю гри, яку демонструє українська збірна, аж надто не треба.

Справді сильно з усіх точок зору команда Шевченка зіграла лише у другому таймі виїзної зустрічі проти чехів. Поступаючись 0:1, українці тоді створили чимало гольових ситуацій і в підсумку банально дотисли господарів.

Ще дві перемоги збірна України здобула "на зубах", перегравши суперника за рахунок класу, організації гри й ігрової дисципліни.

Наявність цих рис тішить, але в суперечці з міцнішими опонентами цих компонентів точно буде недостатньо.

Позитивні тенденції в цьому аспекті начебто були помітними по другому таймі товариської зустрічі проти італійців, яка передувала поєдинку з чехами.

Однак не треба забувати, що перед тим був відверто провальний перший тайм, який завершився внічию лише через погану реалізацію "Скуадрою адзуррою" гольових ситуацій.

Копирайт изображения REUTERS/Alberto Lingria Image caption Італія та Україна зіграли товариський матч у Генуї

Як то не дивно, але Шевченко має чималі клопоти якраз оборонною ланкою, яка напередодні старту в Лізі націй видавалася найменш проблемною.

В центрі оборони є Ярослав Ракицький та Микита Бурда. Реальної альтернативи цьому дуетові немає.

Правий оборонець Олександр Караваєв у клубі грає на позиції вінґера, а лівий бек Микола Матвієнко в "Шахтарі" здебільшого діє справа.

Крім того, дуже нестабільний останнім часом досвідчений воротар Андрій П'ятов, котрий пропустив у поточному сезоні в матчах за "Шахтар" немало результативних помилок, які призвели зокрема до поразок у двох Класичних дербі проти "Динамо".

Вигравши групу в суперництві з чехами і словаками, збірна України продемонструвала, що здатна стабільно перемагати рівних собі.

Однак не треба також забувати, що цей відрізок Шевченко, за невеликими винятками, провів одним складом.

Будь-яка дискваліфікація чи травма, без яких футбол на такому рівні неможливий, можуть призвести до серйозних проблем, котрі можуть відбитися на результаті.

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