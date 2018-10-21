Перший в історії: Кріштіану Роналду забив 400 м’ячів у найсильніших лігах Європи

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Гравець "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 400 м'ячів у п'яти найсильніших європейських лігах.

До п'ятірки найсильніших футбольних Ліг Європи входять чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Німеччини і Франції. Протягом своєї кар'єри 33-річний Роналду встиг пограти у трьох із них.

Свій ювілейний - 400-й - гол Роналду забив у матчі дев'ятого туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" зіграв внічию з "Дженоа". Матч завершився з рахунком 1:1.

Для португальця цей гол - вже п'ятий в італійському чемпіонаті. До цього він забив 84 м'ячі в Англії, коли виступав за "Манчестер Юнайтед", і ще 311 - в іспанській першості, коли грав за мадридський "Реал".

Загалом в усіх трьох цих лігах Роналду зіграв 497 матчів.

400 голів - це наразі найкращий показник в рейтингу результативності гравців кращих європейських чемпіонатів.

Друге місце в цьому списку займає аргентинець Ліонель Мессі, якого Роналду випереджає на 10 м'ячів. В суботу, 20 жовтня, в матчі між "Барселоною" і "Севільєю" Мессі забив свій 390-й гол.

Складні часи для Роналду

Попри видатні спортивні досягнення Роналду, останнім часом ЗМІ частіше обговорюють скандал навколо португальського футболіста.

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Наприкінці вересня німецьке видання Der Spiegel оприлюднило історію американки Кетрін Майоргі, яка звинуватила Кріштіану Роналду у зґвалтуванні, яке нібито мало місце дев'ять років тому.

За словами жінки, у червні 2009 року вона разом з подружкою пішла в один з нічних клубів у Лас-Вегасі, де й зустріла футболіста.

Трохи згодом, каже Майорга, вони вирушили на вечірку в пентхаус Роналду, де він нібито і зайнявся з нею сексом проти її волі.

На початку жовтня 2018 року поліція США заявила, що відновлює розслідування цієї справи. У 2009 році американські правоохоронці вже отримували скаргу від Кетрін Майоргі, проте згодом справу закрили на прохання самої жінки.

"Глибоку стурбованність" звинуваченнями на адресу футболіста також висловили компанії Nike та EA Sports, які мають мільйонні рекламні контракти з Роналду.

Сам Кріштіану всі звинувачення на свою адресу заперечує: "Вони хочуть розрекламувати себе, використовуючи моє ім'я. Це цілком нормально", - заявляв Роналду і додавав: "Моя чиста совість дозволить мені спокійно чекати на результати будь-яких розслідувань", - додав Роналду.

Адвокати футболіста обіцяли подати до суду на видання Der Spiegel, яке першим оприлюднило неправдиву, на думку юристів, інформацію.

Крістіан Шертц, адвокат футболіста, каже, що інформація, оприлюднена у Der Spiegel, - "відверто незаконна".

Він також додав, що домагатиметься для свого клієнта виплати компенсації за моральні збитки.

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