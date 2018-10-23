"Шахтар" програв "Манчестер Сіті" у матчі Ліги Чемпіонів
Донецький "Шахтар" програв британському "Манчестер Сіті" в матчі третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів.
Поєдинок між командами завершився з рахунком 0:3.
Гол за британців забили: Давід Сільва на 30 хвилині, Емерік Ляпорт на 35 хвилині та Бернарду Сілва на 70 хвилині матчу.
Після програшу шанси донецької команди на вихід з групи дуже незначні.
Поєдинок відбувся у Харкові на стадіоні "Металіст".
2 жовтня "Шахтар" зіграв у нічию з французським "Ліоном", а 19 жовтня - з німецьким "Гоффенгаймом", після чого зайняв третю сходинку у групі F.
"Манчестер Сіті" займає другу сходинку групи, а очолює її "Ліон", який переміг британську команду 19 жовтня з рахунком 2:1.
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