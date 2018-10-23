"Шахтар" програв "Манчестер Сіті" у матчі Ліги Чемпіонів

Копирайт изображения Facebook/Shakhtar

Донецький "Шахтар" програв британському "Манчестер Сіті" в матчі третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів.

Поєдинок між командами завершився з рахунком 0:3.

Гол за британців забили: Давід Сільва на 30 хвилині, Емерік Ляпорт на 35 хвилині та Бернарду Сілва на 70 хвилині матчу.

Після програшу шанси донецької команди на вихід з групи дуже незначні.

Поєдинок відбувся у Харкові на стадіоні "Металіст".

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Перші два голи британці забили в першій половині матчу

2 жовтня "Шахтар" зіграв у нічию з французським "Ліоном", а 19 жовтня - з німецьким "Гоффенгаймом", після чого зайняв третю сходинку у групі F.

"Манчестер Сіті" займає другу сходинку групи, а очолює її "Ліон", який переміг британську команду 19 жовтня з рахунком 2:1.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.