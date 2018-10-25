Україна здобула вже 12 медалей на Іграх нескорених
Юрій Дмитренко виграв срібну медаль в метанні диску на Іграх нескорених. Для національної збірної України - це вже 12-та нагорода у цьогорічних змаганнях.
Українець поступився опонентові з США, проте зміг обійти учасника змагань з Естонії, який здобув бронзову медаль.
Дмитренко - ветеран АТО: він брав участь в бойових діях на Донбасі у 2014-2016 роках.
Звісткою про призове місце сам Дмитренко поділився у своєму Facebook: "Дякую всім, хто підтримував. І не забувайте, я тут тільки тому, що наші війська тримають наші східні кордони від орди. Це все для вас, воїни! І в пам'ять про всіх загиблих", - написав він.
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Ігри нескорених (Invictus Games) - це мультидисциплінарні змагання колишніх і чинних військових з інвалідністю. Ігри проводяться з 2014 року і були засновані з ініціативи британського принца Гаррі.
Цього року вони проходять в Австралії з 20 по 27 жовтня: учасники з різних країн змагаються в легкій атлетиці, плаванні, веслуванні на тренажері, велоспорті, стрільбі з лука і паверліфтингу.
Першу медаль в цьогорічних Іграх нескорених Україні приніс Денис Фіщук, який здобув золото у велоперегонах.
Згодом дві золоті медалі з веслування на тренажерах виграли Олександр Бєлобоков та Сергій Ільницький.
У вівторок Олександр Гавриленко зайняв перше місце у змаганнях з паверліфтингу.
24 жовтня до скарбнички національної збірної додалися ще сім медалей: п'ять срібних і дві бронзових.
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