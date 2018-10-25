Україна здобула вже 12 медалей на Іграх нескорених

Копирайт изображения INVICTUS GAMES: TEAM UKRAINE Image caption Юрій Дмитренко (ліворуч) після змагань

Юрій Дмитренко виграв срібну медаль в метанні диску на Іграх нескорених. Для національної збірної України - це вже 12-та нагорода у цьогорічних змаганнях.

Українець поступився опонентові з США, проте зміг обійти учасника змагань з Естонії, який здобув бронзову медаль.

Дмитренко - ветеран АТО: він брав участь в бойових діях на Донбасі у 2014-2016 роках.

Звісткою про призове місце сам Дмитренко поділився у своєму Facebook: "Дякую всім, хто підтримував. І не забувайте, я тут тільки тому, що наші війська тримають наші східні кордони від орди. Це все для вас, воїни! І в пам'ять про всіх загиблих", - написав він.

Ігри нескорених (Invictus Games) - це мультидисциплінарні змагання колишніх і чинних військових з інвалідністю. Ігри проводяться з 2014 року і були засновані з ініціативи британського принца Гаррі.

Цього року вони проходять в Австралії з 20 по 27 жовтня: учасники з різних країн змагаються в легкій атлетиці, плаванні, веслуванні на тренажері, велоспорті, стрільбі з лука і паверліфтингу.

Першу медаль в цьогорічних Іграх нескорених Україні приніс Денис Фіщук, який здобув золото у велоперегонах.

Згодом дві золоті медалі з веслування на тренажерах виграли Олександр Бєлобоков та Сергій Ільницький.

У вівторок Олександр Гавриленко зайняв перше місце у змаганнях з паверліфтингу.

24 жовтня до скарбнички національної збірної додалися ще сім медалей: п'ять срібних і дві бронзових.

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