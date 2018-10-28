Копирайт изображения Getty Images Image caption Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Підсумкового турніру.

Українка Еліна Світоліна виграла фінальний матч підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Сінгапурі, обігавши суперницю Слоан Стівенс зі США.

Матч тривав дві годині 23 хвилини, Світоліна виграла із рахунком 3: 6, 6: 2, 6: 2.

Це її 13-й титул у кар'єрі, але перший, який вона здобула на елітному турнірі.

Суперниця українки у фіналі американка Слоан Стівенс раніше обіграла Кароліну Плішкову з Чехії та вийшла у фінал.

Українка вийшла до фіналу завдяки перемозі над дев'ятою ракеткою світу Кікі Бертенс з Нідерландів.

У турнірі, що проходить у Сінгапурі, беруть участь кращі вісім тенісисток за результатами сезону.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка змогла пробитися до фіналу Підсумкового турніру.

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