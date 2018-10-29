"Реал" звільнив тренера

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Правління мадридського "Реала" звільнило головного тренера Хулена Лопетегі. У неділю "Реал" програв "Барселоні" з рахунком 1: 5.

Матч між "Барселоною" і "Реалом" минулої неділі закінчився для мадридського клубу розгромом.

У складі "Барселони" не вийшов Ліонель Мессі, який зламав руку, а без нього Луїс Суарес зробив хет-трик, а Коутіньо і Артуро Відаль забили ще по м'ячу.

"Реал" зміг відповісти лише голом захисника Марсело.

Серія матчів Мадрида без перемог збільшилася до п'яти. У Лізі чемпіонів "Реал" лідирує у своїй групі з шістьма очками після трьох ігор.

Невдовзі після закінчення матчу з "Барселоною" призначений влітку головний тренер "Реала" попрощався з командою, хоча офіційно про відставку ще не було відомо нікому. Спершу про це повідомила Marca.

Правління зібралося у понеділок ввечері. Сам Хулен Лопетегі на післяматчевій прес-конференції казав, що у відставку не збирається.

Хулен Лопетегі очолював "Реал" не більше чотирьох місяців. Перед цим він тренував збірну Іспанії, звідки був зі скандалом звільнений за день до початку чемпіонату світу через те, що приховав від федерації переговори про призначення в клуб.

Виконувати обов'язки головного тренера команди буде Сантьяго Соларі.