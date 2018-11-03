Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1
- 3 листопада 2018
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Шахтар і Динамо зустрілися в поєдинку 14-го туру чемпіонату України з футболу. Матч в Харкові на стадіоні "Металіст" завершився з рахунком 2:1.
Поєдинок розпочався спокійно, команди не поспішали бігти вперед. Ближче до середини тайму Динамо заволоділо ініціативою.
Рахунок відкрив гравець "біло-синіх" Микола Шапаренко наприкінці першого тайму.
На початку другої половини зустрічі рівновагу відновив Мораес з пасу Тайсона.
Потім захисник "Динамо" Томаш Кендзьора отримав червону картку, а "переможний гол" забив хавбек "Шахтаря" Віктор Коваленко.