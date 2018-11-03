Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1

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Шахтар і Динамо зустрілися в поєдинку 14-го туру чемпіонату України з футболу. Матч в Харкові на стадіоні "Металіст" завершився з рахунком 2:1.

Поєдинок розпочався спокійно, команди не поспішали бігти вперед. Ближче до середини тайму Динамо заволоділо ініціативою.

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Рахунок відкрив гравець "біло-синіх" Микола Шапаренко наприкінці першого тайму.

На початку другої половини зустрічі рівновагу відновив Мораес з пасу Тайсона.

Потім захисник "Динамо" Томаш Кендзьора отримав червону картку, а "переможний гол" забив хавбек "Шахтаря" Віктор Коваленко.