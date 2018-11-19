15-річна чемпіонка зі Львова: "Часу на прогулянки чи телевізор не лишається"

Копирайт изображения Matviy Pogranychnyi

Стрічка, м'яч, булави - це ціле життя 15-річної львів'янки Христини Пограничної.

Одна з її останніх і найбільших перемог — срібна медаль з художньої гімнастики на ІІІ-х літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі. До цього були: титул абсолютної переможниці Всесвітньої Гімназіади в Марокко, двічі поспіль — перше місце на чемпіонаті України з художньої гімнастики, бронзові і срібні нагороди Чемпіонатів Європи тощо.

Порахувати точну кількість медалей та кубків одразу не зможе навіть сама Христина.

Хоча професійну спортсменку з п'ятирічного дівчати ніхто робити не планував.

Перша медаль і перша поразка

До гімнастичного залу Христину привели батьки у 2008 році. Зробили це, аби дитина гармонійно розвивалася і була здоровою. Паралельно займалася ще і бальними танцями.

"Мені важко сказати, чи робила я тоді якісь успіхи в обох сферах, чи ні — була надто маленька, щоб це усвідомлювати. Але сталося так, що за розкладом я не встигала ходити на обидва заняття і віддала перевагу гімнастиці, бо мені вона більше подобалася", — пригадує юна спортсменка.

Спочатку були типові тренування по 45 хвилин на день, потім навантаження ставало більшим, адже у неї помітили потенціал і почали готувати до перших змагань.

"Свою першу медаль я отримала на міжклубних змаганнях у Львові. Пишалася нею, звісно, але аж надто серйозно не сприймала. Та й мені на той час було років 7-8. Розуміння того, що займаюся цим не просто так, прийшло вже тоді, коли їздили на всеукраїнські змагання", — згадує спортсменка.

Вигравали, звісно, не завжди. Але, як каже сама Христина, поразка — не привід засмучуватися і опускати руки.

Сьогодні дівчина є першим номером в національній юніорській збірній. І донедавна найбільшою мрією були Юнацькі Олімпійські ігри. Тепер же — "золото" на дорослій олімпіаді.

Копирайт изображения Matviy Pogranychnyi

Тренування, тренування, тренування

Спочатку чотири уроки в школі, потім — тренування, домашнє завдання і сон. Таким є розпорядок дня Христини, коли попереду немає змагань. Коли ж наближається час, школа відходить на другий план — замість неї спортсменка проводить майже весь день у залі з перервою на відпочинок в обід.

"Якщо вибитися з ритму, то просто не зможеш розвиватися. Треба розставляти пріоритети", — каже дівчина.

Про заняття поза гімнастикою і школою, хобі чи розваги Христина говорить небагато. Каже — часу на це немає.

Колись, як була меншою, було таке, що я відмовлялася йти в зал, казала, що втомилася Христина Погранична

"Я проводжу в залі більше часу, ніж вдома. Часто їжджу на змагання, які можуть тривати від одного до кількох тижнів. А коли приходжу до школи, інтенсивно вчуся, бо треба надолужити пропущене. Тож часу на прогулянки чи телевізор у мене не лишається", — каже вона.

Попри це, суму на обличчі немає. Сама вона пояснює, що не хотіла б змінювати життя — все до вподоби.

"Колись, як була меншою, було таке, що я відмовлялася йти в зал, казала, що втомилася. Можна сказати, що на мене трохи натиснули батьки, аби я продовжила. І я їм вдячна, бо без цього не було б тих результатів, які маю зараз", — додає спортсменка.

За словами Христини, у неї найбільше знайомих "по килиму" — таких же гімнасток, як і вона. З ними дівчина інколи і проводить вільний час, але спочатку — спорт.

"Так, я не ходжу щодня у кіно, не сиджу у соцмережах, не відпочиваю у парку. Та чи кожен побуває в стількох країнах, скільки відвідала я? Чи кожен дізнається стільки? Не думаю. Та й така дисципліна багато чого дає — йти по життю легше", — каже спортсменка.

Але зараз вже звикла - зрозуміло, що мама не буде їздити зі мною по змаганнях Христина Погранична

Про майбутнє вона говорить обережно, припускає, що може піти вчитися на лікаря, як її мама. Крім того, тренерка Христини, Ірина Руда, - теж лікар.

За словами Ірини, те, що художні гімнастки рано завершують кар'єру, стереотип. Насправді - все індивідуально. Хтось може і до 30 років виступати, а хтось - сказати "все" у 17.

"Просто дуже часто доводиться робити вибір: або наука, або спорт; або спорт, або здоров'я; або спорт, або сім'я", - підкреслює вона.

Прихильники і конкуренти

Найбільшу підтримку Христині дає родина. Власне, з родиною спортсменка і намагається проводити більше часу, коли має вільну хвилину.

"Раніше, коли їздили на змагання, дуже сумувала за рідними. Але зараз вже звикла - зрозуміло, що мама не буде їздити зі мною по змаганнях. Це не прийнято", - пояснює Христина.

Коли ж поруч немає найближчих, допомагає тренерка Ірина. За її словами, у спортсменів немає часу на проблеми, вони завжди мають бути в тонусі і гарному настрої, інакше виступ може не вдатися.

Христина Погранична наразі найуспішніша спортсменка клубу "Ніка", який заснувала Ірина Руда десять років тому. З львівської "Ніки" вийшла ще одна учасниця національної збірної - Марія Височанська. Два роки тому Марія переїхала до Києва, зараз тренується в Школі Дерюгіних і виступає у групових вправах.

"Очевидно, що сьогодні номер один в Україні - Школа Дерюгіних", - визнає Ірина Руда. Загалом же найсильніші клуби та школи базуються у Києві, Львова, Одесі, Харкові та Дніпрі. Але, дійсно, дуже часто спортсменки переїжджають до Києва, аби вчитися саме у Дерюгіних.

Коли Христина стала членом національної збірної, вони із тренеркою почали часто їздити до Києва - на збори, на спільні тренування.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Христина Погранична на змаганнях у 2016 році

Дорогий спорт?

Костюми для тренування, купальники для виступів, спорядження, поїздки на змагання та й, зрештою, самі тренування - це те, за що треба платити батькам гімнастки.

Тренерка Христини Ірина Руда каже, що це недешеве задоволення. Стрічка, булави, м'яч, - все те, з чим працює спортсменка, - коштують в середньому від двох тисяч гривень. Слугують же такі речі не надто довго: щойно зносяться, потрібно купувати нові.

"Далеко не кожен може собі дозволити займатися гімнастикою. Перший час участь, проживання і дорогу на змагання оплачували виключно батьки, а іноді це дуже дорого. Це вже зараз поїздки Христини, коли вона їздить у складі збірної, оплачує держава", - пояснює тренерка.

Утім, за словами Ірини Рудої, охочих займатися саме цим видом спорту менше не стає. Навпаки - в Україні художня гімнастика тільки набуває популярності. Шкіл і клубів стає все більше, конкуренція зростає, а від цього зростає і якість програм, які демонструють на змаганнях.

"Це престижно сьогодні, це олімпійський вид спорту, в якому Україна - серед лідерів", - упевнена Ірина.

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