Через воєнний стан "Арсенал" не зіграє з "Ворсклою" у Полтаві: фани шоковані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фанати "Арсеналу" кажуть, що не бояться їхати до Полтави

Матч Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал", який мав відбутися у четвер у Полтаві, УЄФА вирішила перенести до Києва.

Тепер він відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".

Таке рішення УЄФА ухвалила напередодні на своїй екстреній панелі.

Причина - "введення воєнного стану у деяких регіонах України", пояснили в організації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Команди рівня лондонського "Арсеналу" нечасто приїздять до обласних центрів України. На фото - полтавський вболівальник під час першого матчу між "Арсеналом" та "Ворсклою" в Лондоні у вересні

У Полтавський області воєнного стану немає, утім, за даними медіа, лондонська команда та багато її фанатів мали прилітати до Харкова, де РНБО і парламент вирішили запровадити воєнний стан.

Тож припускають, що заявку на перенесення гри подав саме "Арсенал".

"Ми тісно співпрацюємо з УЄФА та місцевою владою, щоб гарантувати безпеку і благополуччя всіх наших вболівальників, які вже прибули або прибудуть до України на цей матч", - йдеться у заяві англійського клубу.

Ніхто нічого не боїться

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Арсенал" - один з найпопулярніших клубів Англії та світу

Представник київського фан-клубу лондонського "Арсеналу" Дмитро Кабаков, який займався організацією подорожі частини англійських вболівальників до Полтави, розповів BBC News Україна, що рішення УЄФА дуже здивувало фанів.

"Ніхто не боїться їхати до Полтави. І хотіли, щоб матч відбувся на рідному стадіоні "Ворскли", - відзначає Дмитро Кабаков.

"Бояться хіба що морозів та в шоці від спонтанності рішення", - додає він.

За його інформацією, ніхто з англійців не скасовував подорож через новини про введення воєнного стану в Україні.

"Квитки здавали, але через те, що не змогли домовитися на роботі", - пояснює Дмитро Кабаков.

Тепер вболівальники, частина з яких вже в Україні, мають шукати готелі у Києві, а ті, хто прилітає до Харкова, до того ж мають вирішити питання з дорогою до столиці.

За інформацією Дмитра Кабакова, гру в Полтаві планували відвідати більше трьох сотень фанатів "Арсеналу" з Лондона.

Крім того, на матч їдуть представники фан-клубів "канонірів" (як називають гравців "Арсеналу") з різних регіонів України, а також Білорусі і Росії (в останніх тепер великі сумніви, чи їх пропустять українські прикордонники).

Водночас в УЄФА зазначили, що "продовжуватимуть моніторити та оцінювати ситуацію з безпекою в Україні у найближчі дні перед тим, як ухвалити будь-яке рішення про можливе перенесення інших матчів".

12 грудня донецький "Шахтар", який грає свої ігри в Харкові, у рамках Ліги чемпіонів має прийняти французький "Ліон".

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