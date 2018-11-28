Через воєнний стан "Арсенал" не зіграє з "Ворсклою" у Полтаві: фани шоковані
Матч Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал", який мав відбутися у четвер у Полтаві, УЄФА вирішила перенести до Києва.
Тепер він відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".
Таке рішення УЄФА ухвалила напередодні на своїй екстреній панелі.
Причина - "введення воєнного стану у деяких регіонах України", пояснили в організації.
У Полтавський області воєнного стану немає, утім, за даними медіа, лондонська команда та багато її фанатів мали прилітати до Харкова, де РНБО і парламент вирішили запровадити воєнний стан.
Тож припускають, що заявку на перенесення гри подав саме "Арсенал".
"Ми тісно співпрацюємо з УЄФА та місцевою владою, щоб гарантувати безпеку і благополуччя всіх наших вболівальників, які вже прибули або прибудуть до України на цей матч", - йдеться у заяві англійського клубу.
Ніхто нічого не боїться
Представник київського фан-клубу лондонського "Арсеналу" Дмитро Кабаков, який займався організацією подорожі частини англійських вболівальників до Полтави, розповів BBC News Україна, що рішення УЄФА дуже здивувало фанів.
"Ніхто не боїться їхати до Полтави. І хотіли, щоб матч відбувся на рідному стадіоні "Ворскли", - відзначає Дмитро Кабаков.
"Бояться хіба що морозів та в шоці від спонтанності рішення", - додає він.
За його інформацією, ніхто з англійців не скасовував подорож через новини про введення воєнного стану в Україні.
"Квитки здавали, але через те, що не змогли домовитися на роботі", - пояснює Дмитро Кабаков.
Тепер вболівальники, частина з яких вже в Україні, мають шукати готелі у Києві, а ті, хто прилітає до Харкова, до того ж мають вирішити питання з дорогою до столиці.
За інформацією Дмитра Кабакова, гру в Полтаві планували відвідати більше трьох сотень фанатів "Арсеналу" з Лондона.
Крім того, на матч їдуть представники фан-клубів "канонірів" (як називають гравців "Арсеналу") з різних регіонів України, а також Білорусі і Росії (в останніх тепер великі сумніви, чи їх пропустять українські прикордонники).
Водночас в УЄФА зазначили, що "продовжуватимуть моніторити та оцінювати ситуацію з безпекою в Україні у найближчі дні перед тим, як ухвалити будь-яке рішення про можливе перенесення інших матчів".
12 грудня донецький "Шахтар", який грає свої ігри в Харкові, у рамках Ліги чемпіонів має прийняти французький "Ліон".
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