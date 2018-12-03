Хорват Лука Модрич отримав "Золотий м'яч"

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Капітан збірної Хорватії з футболу, півзахисник клубу "Реал Мадрид" Лука Модрич отримав престижну нагороду "Золотий м'яч" від видання France Football.

33-річний спортсмен отримав нагороду вперше.

"Це унікальне почуття, я дуже радий і вдячний. Мої емоції зараз складно описати словами, тому я просто подякую тим, хто зробив можливим моє перебування сьогодні тут", - сказав пан Модрич.

Він подякував своїй команді та родині за підтримку.

"У дитинстві у нас у всіх є мрії. Моєю було - грати за великий клуб, виграти великий трофей і я мріяв про це "Золотий м'яч" був більше ніж мрією для мене", - сказав футболіст.

Хорватський футболіст став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні 2017/2018 років у складі мадридського "Реалу", а також успішно виступив на чемпіонаті світу з футболу, де Хорватія програла у фіналі французам з рахунком 4:2, але завоювала серця багатьох вболівальників з інших країн.

Рекордсменами за кількістю нагород наразі є португалець Кріштіану Роналду та аргентинець Ліонель Мессі, які отримували "Золотий м'яч" по п'ять разів. Португалець востаннє у 2017 році.

Таким чином, протягом останніх 10 років "Золотий м'яч" отримував або Роналду або Мессі.

Нагороду "Золотий м'яч" заснував головний редактор журналу France Football у 1956 році: раз на рік спортивні журналісти вибирають кращого футболіста в Європі.

У 2010 році "Золотий м'яч" об'єднали з призом "Гравця року FIFA", тоді нагорода отримала назву "Золотий м'яч FIFA".

У вересні 2016 року журнал припинив співпрацю з FIFA і оголосив про повернення старого формату вибору переможця.

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