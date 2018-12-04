Дискваліфікацію російських легкоатлетів лишили в силі

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Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) лишила в силі дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), що діє впродовж останніх трьох років.

На початку листопада голова ВФЛА Дмитро Шляхтин казав, що відновленню діяльності організації заважає лише один критерій - доступ до проб московської антидопінгової лабораторії, який РУСАДА має забезпечити до 31 грудня.

Напередодні прогнозом щодо майбутнього ВФЛА поділився німецький журналіст Хайо Зеппельт, один з авторів розслідування про допінг в російському спорті.

"Прогноз редакції телевізійного каналу ARD: IAAF на засіданні ради не скасує дискваліфікацію. На відміну від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), позиція IAAF не змінюється, оскільки російська ВФЛА не виконала усі критерії для відновлення", - написав Зеппельт у Twitter.

МОК поновив членство Олімпійського комітету Росії у лютому, після завершення Олімпійських ігор в Пхьончхані.

В кінці вересня виконком ВАДА також схвалив рішення відновити в правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). IAAF була серед тих, хто виступав проти цього.

Членство ВФЛА в IAAF було призупинене у листопаді 2015 року після оприлюднення звіту незалежної комісії ВАДА, яка виявила в Росії систему вживання і приховування допінгу, яка підтримувалась на державному рівні.

Це призвело до того, шо російські легкоатлети не мали змоги виступити на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Вже три роки російські легкоатлети виступають на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі і тільки за дозволом IAAF. Головний тренер збірної Росії з легкої атлетики Юрій Борзаковський зізнався, що в умовах, що які склалися, важко підтримувати високий рівень підготовки спортсменів.

Дійсно, термін дуже довгий і важко втримати спортсменів від того, аби вони не покінчили з тренуваннями і виступами, - розповідав він у листопаді. - Усі ми сподіваємося, що візьмемо участь в Олімпійських іграх 2020 року. Я не хочу навіть думати про зворотнє".

Питанням поновлення ВФЛА займається сформована IAAF робоча група під керівництвом Руне Андерсена. Спільно з російською стороною вона реалізує пункти дорожньої карти з відновлення роботи організації.

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