Українка Джима перемогла на етапі Кубку світу

Копирайт изображения JURE MAKOVEC/AFP/Getty Images Image caption Юлія Джима у Поклюці провела найкращу гонку в своїй кар'єрі

Українка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубку світу в місті Поклюка у Словенії, повідомляє Федерація біатлону України.

Вона пройшла дистанцію в 15 км за 43 хвилини 6,6 секунди, не припустившись жодної помилки на вогневому рубежі і показавши найкращий результат у кар'єрі.

Це її перша перемога на етапі Кубку світу в особистих гонках.

Джима обійшла польську спортсменку Моніку Хойніш, яка завершила перегони з однією штрафною хвилиною і програла переможниці 5,9 секунд.

Бронзу несподівано здобула 21-річна чеська біатлоністка Маркета Давидова. Вона поступилася Джимі на 16,5 секунд.

У першу двадцятку потрапили українки Олена Підгрушна (15-е місце), Анастасія Меркушина (16-е) та Юлія Журавок (20-е місце). Віта Семеренко посіла 41-е місце.

Після успіху Юлії Джими Україна очолила командний залік в Кубку націй і на 5 очок випереджає суперниць з Франції.

Сама Юлія Джима на дистанцію спринту вийде вже у жовтій майці лідера загального заліку Кубку світу.

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