Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір Open de Caen у Франції

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Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції.

Згідно з інформацією турніру у Twitter, Світоліна у фінальному поєдинку обіграла у трьох сетах суперницю з Білорусі Олександру Саснович (30-та сходинка рейтингу WTA) з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

У півфіналі українка перемогла французьку тенісистку Манон Леонар (1206 місце у рейтингу), а білоруска - спортсменку з Болгарії Еліцу Костову (215 місце у рейтингу)

У кінці жовтня Світоліна здобула перемогу у фіналі підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Сінгапурі, обігравши суперницю Слоан Стівенс зі США.

У турнірі, що проходить у Сінгапурі, беруть участь кращі вісім тенісисток за результатами сезону.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка змогла пробитися до фіналу Підсумкового турніру.

Наразі перше місце рейтингу WTA займає румунка Сімона Галеп.

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