Ліга Чемпіонів: "Шахтар" зіграв в нічию з "Ліоном" і відправився до Ліги Європи

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Донецький "Шахтар" зіграв у нічию з французьким "Ліоном" у ключовому матчі Ліги чемпіонів УЄФА та не зміг пробитися до 1/8 фіналу турніру. Тепер команда гратиме у Лізі Європи.

Поєдинок між командами завершився з рахунком 1:1.

Гра почалася з атак французів на позиції "Шахтаря", але вони довгий час не завершувалися успіхом. Натомість на 22-й хвилині з подачі Ісмаїлі забив гол бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес.

У другому таймі "горняки" втратили ініціативу. На 65-й хвилині гравець "Ліона" Набіль Фекір зрівняв рахунок.

Пізніше "Шахтар" намагався атакувати, але ці спроби не дали результату.

Поєдинок відбувся у Києві на НСК "Олімпійський", куди матч перенесли з Харкова. УЄФА прийняла відповідне рішення у зв'язку з введенням у Харківській області режиму воєнного стану.

Для виходу з групи F донецькій команді, яка мала п'ять очок, потрібно було перемагати французів, які з сімома очками займали другу сходинку групової таблиці.

"Шахтар" не здобув перемоги, тому з третього місця пройшов лише до 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жуніор Мораес (зліва) відкрив рахунок у грі

Попередній матч між "Шахтарем" та "Ліоном" 2 жовтня завершився внічию.

Два голи за "Шахтар" забив Жуніор Мораес, голи від французів забили Мусса Дембеле та Лео Дюбуа.

У рамках групового відбору "Шахтар" двічі програв "Манчестер Сіті" з розгромними рахунками 0:3 і 0:6. Також донеччани у вересні зіграли унічию, а у кінці жовтня здобули перемогу над німецьким "Гоффенгаймом".

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