Жозе Моурінью звільнили з посади тренера "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моурінью залишив посаду головного тренера англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" після двох з половиною років роботи.

55-річний португалець допоміг команді виграти Лігу Європи та Кубок англійської футбольної ліги.

Втім, зараз команда опинилася лише на шостому місці в прем'єр-лізі з відставанням на 19 очок від лідера - клубу "Ліверпуль", який два дні тому обіграв "Манчестер" з рахунком 3:1.

"Тимчасового наставника призначать до кінця сезону на час, поки клуб проведе ретельний процес прийняття на роботу нового повноцінного тренера", - йдеться у заяві "Манчестер Юнайтед".

"Клуб хоче подякувати Жозе за його роботу протягом часу, який він провів у "Манчестер Юнайтед", і побажати йому успіху в майбутньому", - заявили в клубі.

Пропустити Twitter допис , автор: @ManUtd Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 грудня 2018 р.

Моурінью очолив "Манчестер Юнайтед" у травні 2016 року, підписавши трирічний контракт із клубом.

Він ніяк не може протриматися в одному клубі чотири сезони поспіль.

Одного разу йому це майже вдалося з "Челсі", однак у грудні 2015 року він був змушений залишити тренерську посаду після чергової поразки команди.

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