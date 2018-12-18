Жозе Моурінью звільнили з посади тренера "Манчестер Юнайтед"
Жозе Моурінью залишив посаду головного тренера англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" після двох з половиною років роботи.
55-річний португалець допоміг команді виграти Лігу Європи та Кубок англійської футбольної ліги.
Втім, зараз команда опинилася лише на шостому місці в прем'єр-лізі з відставанням на 19 очок від лідера - клубу "Ліверпуль", який два дні тому обіграв "Манчестер" з рахунком 3:1.
"Тимчасового наставника призначать до кінця сезону на час, поки клуб проведе ретельний процес прийняття на роботу нового повноцінного тренера", - йдеться у заяві "Манчестер Юнайтед".
"Клуб хоче подякувати Жозе за його роботу протягом часу, який він провів у "Манчестер Юнайтед", і побажати йому успіху в майбутньому", - заявили в клубі.
Моурінью очолив "Манчестер Юнайтед" у травні 2016 року, підписавши трирічний контракт із клубом.
Він ніяк не може протриматися в одному клубі чотири сезони поспіль.
Одного разу йому це майже вдалося з "Челсі", однак у грудні 2015 року він був змушений залишити тренерську посаду після чергової поразки команди.
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