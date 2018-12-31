Серена Вільямс і Роджер Федерер вперше зіграють один проти одного

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2012 році Серена Вільямс та Роджер Федерер одночасно здобули перемогу на Вімблдонському турнірі

Знамениті тенісисти Роджер Федерер і Серена Вільямс вперше зустрінуться на корті на турнірі Кубок Гопмана в австралійському місті Перт.

Вони зіграють у змішаному парному поєдинку Швейцарія-СШАу вівторок, 1 січня. Партнером Вільямс на корті стане Френсіс Тьяфу, а в парі з Федерером зіграє Белінда Бенчич.

Поєдинок розпочнеться о 17.30 за місцевим часом (11.30 за Києвом).

Федерер і Вільямс, обом з яких по 37 років, разом мають 43 перемоги в турнірах Великого шолома.

"Це дуже хвилююче для обох нас, і сподіваюся, що багато прихильників тенісу будуть дивитися", - сказав Роджер Федерер.

Серена Вільямс заявила, що це "мрія, яка стає реальністю". "Я дуже чекала на це. Це так круто!" - додала тенісистка.

Їхню зустріч називають найочікуванішим змішаним поєдинком з часу легендарного матчу "Битва статей" у 1973 році.

Тоді 39-річна чемпіонка Великого шолома Біллі Джин Кінг здобула переконливу перемогу над колишньою першою ракеткою світу серед чоловіків Боббі Ріггсом.

Про цей матч у 2017 році вийшов голлівудський фільм "Битва статей" з Еммою Стоун та Стівом Кереллем у головних ролях.

Копирайт изображения Sporting News/Getty Images Image caption Поєдинок Федерера і Вільямс порівнюють із легеднарним матчем "Битва статей" 1973 року між Біллі Джин Кінг (справа) і Боббі Ріггсом (зліва)

Попри одночасну успішну кар'єру, Федерер зізнався, що було б "перебільшенням" вважати, що він добре знає Вільямс.

"Я захоплююся всім, що вона робить на корті і поза ним. Ми обоє серйозні суперники і завжди хочемо перемагати", - сказав тенісист.

"Це буде лише один раз і, напевно, ніколи знову. Вона одна з найбільших чемпіонок у спорті - серед чоловіків і жінок разом узятих, тож грати проти неї - це неймовірно", - додав Федерер.

У Кубку Гопмана беруть участь вісім країн, розділені на дві групи по чотири. В кожній команді - жінка і чоловік. Команди проводять між собою дві одиночних гри (окремо серед жінок і чоловіків) та один матч змішаних пар.

Збірні-переможці від кожної групи змагатимуться у фіналі в суботу, 5 січня.

Цього разу Швейцарія захищає свій чемпіонський титул. Федерер і Бенчич виграли на турнірі в Перті в січні 2018 року.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.