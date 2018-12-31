Серена Вільямс і Роджер Федерер вперше зіграють один проти одного
Знамениті тенісисти Роджер Федерер і Серена Вільямс вперше зустрінуться на корті на турнірі Кубок Гопмана в австралійському місті Перт.
Вони зіграють у змішаному парному поєдинку Швейцарія-СШАу вівторок, 1 січня. Партнером Вільямс на корті стане Френсіс Тьяфу, а в парі з Федерером зіграє Белінда Бенчич.
Поєдинок розпочнеться о 17.30 за місцевим часом (11.30 за Києвом).
Федерер і Вільямс, обом з яких по 37 років, разом мають 43 перемоги в турнірах Великого шолома.
"Це дуже хвилююче для обох нас, і сподіваюся, що багато прихильників тенісу будуть дивитися", - сказав Роджер Федерер.
- "Безсмертні" Федерер та Серена - спортогляд
- Федерер виграв свій 20-й титул Великого шолома
- Серена Вільямс зі скандалом програла фінал US Open
- "Расистська карикатура" на Серену Вільямс збурила новий скандал
Серена Вільямс заявила, що це "мрія, яка стає реальністю". "Я дуже чекала на це. Це так круто!" - додала тенісистка.
Їхню зустріч називають найочікуванішим змішаним поєдинком з часу легендарного матчу "Битва статей" у 1973 році.
Тоді 39-річна чемпіонка Великого шолома Біллі Джин Кінг здобула переконливу перемогу над колишньою першою ракеткою світу серед чоловіків Боббі Ріггсом.
Про цей матч у 2017 році вийшов голлівудський фільм "Битва статей" з Еммою Стоун та Стівом Кереллем у головних ролях.
Попри одночасну успішну кар'єру, Федерер зізнався, що було б "перебільшенням" вважати, що він добре знає Вільямс.
"Я захоплююся всім, що вона робить на корті і поза ним. Ми обоє серйозні суперники і завжди хочемо перемагати", - сказав тенісист.
"Це буде лише один раз і, напевно, ніколи знову. Вона одна з найбільших чемпіонок у спорті - серед чоловіків і жінок разом узятих, тож грати проти неї - це неймовірно", - додав Федерер.
У Кубку Гопмана беруть участь вісім країн, розділені на дві групи по чотири. В кожній команді - жінка і чоловік. Команди проводять між собою дві одиночних гри (окремо серед жінок і чоловіків) та один матч змішаних пар.
Збірні-переможці від кожної групи змагатимуться у фіналі в суботу, 5 січня.
Цього разу Швейцарія захищає свій чемпіонський титул. Федерер і Бенчич виграли на турнірі в Перті в січні 2018 року.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.