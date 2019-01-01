Роджер Федерер переміг в історичному матчі з Сереною Вільямс

Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Суперники залишилися в доброму гуморі після матчу

1 січня на турнірі Кубок Гопмана на корті зійшлися видатні тенісисти сучасності Роджер Федерер та Серена Вільямс.

У змішаному парному матчі між збірними США та Швейцарії перемогу здобула Швейцарія.

Роджер Федерер разом з напарницею Беліндою Бенчич здолали суперників Серену Вільямс та Френсіса Тьяфу з рахунком 4-2 4-3 (5-3).

Матч, що пройшов в австралійському місті Перт, тривав близько години.

Раніше в одиночному поєдинку Федерер здолав Тьяфу з рахунком 6-4, 6-1, а Серена Вільямс здобула перемогу над Беліндою Бенчич з рахунком 4-6, 6-4, 6-3.

Після вирішального парного матчу суперники залишилися в доброму гуморі і навіть зробили селфі на згадку.

"Це було дуже весело. Мені справді сподобалося грати проти Серени. Це честь", - заявив Федерер, відзначивши, що нервував перед подачею Вільямс.

"Це був неймовірний досвід. Шкода, що він закінчився, я ще лише розігрівалася", - сказала Вільямс.

Вона зізналася, що не могла передбачити "вбивчу подачу" Федерера.

Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Роджер Федерер і Белінда Бенчич захищають свій чемпіонський титул: вони перемогли в Кубку Гопмана минулого року

Роджер Федерер і Серена Вільямс разом мають 43 перемоги в турнірах Великого шолома.

Їхній поєдинок називали найочікуванішим змішаним поєдинком з часу легендарного матчу "Битва статей" у 1973 році, коли 39-річна чемпіонка Великого шолома Біллі Джин Кінг здобула переконливу перемогу над колишньою першою ракеткою світу серед чоловіків Боббі Ріггсом.

У Кубку Гопмана беруть участь вісім країн, розділені на дві групи по чотири. В кожній команді - жінка і чоловік.

Команди проводять між собою дві одиночних гри (окремо серед жінок і чоловіків) та один матч змішаних пар.

Збірні-переможці від кожної групи змагатимуться у фіналі в суботу, 5 січня.

Минулого року на Кубку Гопмана перемогла збірна Швейцарії.

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