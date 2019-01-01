Роджер Федерер переміг в історичному матчі з Сереною Вільямс
1 січня на турнірі Кубок Гопмана на корті зійшлися видатні тенісисти сучасності Роджер Федерер та Серена Вільямс.
У змішаному парному матчі між збірними США та Швейцарії перемогу здобула Швейцарія.
Роджер Федерер разом з напарницею Беліндою Бенчич здолали суперників Серену Вільямс та Френсіса Тьяфу з рахунком 4-2 4-3 (5-3).
Матч, що пройшов в австралійському місті Перт, тривав близько години.
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Раніше в одиночному поєдинку Федерер здолав Тьяфу з рахунком 6-4, 6-1, а Серена Вільямс здобула перемогу над Беліндою Бенчич з рахунком 4-6, 6-4, 6-3.
Після вирішального парного матчу суперники залишилися в доброму гуморі і навіть зробили селфі на згадку.
"Це було дуже весело. Мені справді сподобалося грати проти Серени. Це честь", - заявив Федерер, відзначивши, що нервував перед подачею Вільямс.
"Це був неймовірний досвід. Шкода, що він закінчився, я ще лише розігрівалася", - сказала Вільямс.
Вона зізналася, що не могла передбачити "вбивчу подачу" Федерера.
Роджер Федерер і Серена Вільямс разом мають 43 перемоги в турнірах Великого шолома.
Їхній поєдинок називали найочікуванішим змішаним поєдинком з часу легендарного матчу "Битва статей" у 1973 році, коли 39-річна чемпіонка Великого шолома Біллі Джин Кінг здобула переконливу перемогу над колишньою першою ракеткою світу серед чоловіків Боббі Ріггсом.
У Кубку Гопмана беруть участь вісім країн, розділені на дві групи по чотири. В кожній команді - жінка і чоловік.
Команди проводять між собою дві одиночних гри (окремо серед жінок і чоловіків) та один матч змішаних пар.
Збірні-переможці від кожної групи змагатимуться у фіналі в суботу, 5 січня.
Минулого року на Кубку Гопмана перемогла збірна Швейцарії.
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