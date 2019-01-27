Australian Open 2019: Джоковіч всьоме виграв фінал та побив рекорд

Копирайт изображения Reuters Image caption Новак Джоковіч

Сербський тенісист Новак Джоковіч побив рекорд та всьоме виграв турнір Australian Open у Мельбурні, перемігши у фіналі іспанця Рафаеля Надаля

Серб переміг іспанця у трьох сетах з рахунком 6-3, 6-2, 6-3.

Під час фіналу 32-літній Надаль під натиском 31-літнього Джоковіча зробив 28 невимушених помилок. А переможець тільки дев'ять.

Зустріч тривала 2 години та чотири хвилини. Новак Джоковіч побив рекорд у сім перемог на турнірі, обійшовши Роя Емерсона та Роджера Федерера, у яких їх було по шість.

Сіяний на турнірі першим чемпіон Wimbledon та US Open завоював свій 15-й трофей Великого шолома, зайнявши за кількістю титулів третє місце - після швейцарця Федерера (20) та іспанця Надаля (17).

За всю історію зустрічей між собою Джоковіч виграв у Надаля 28 разів, а іспанець - 25.

Джоковіч виграв 13 з 16 останніх матчів з Надалем, який не перемагав серба на твердому покритті з фіналу US Open в 2013 році.

Фінал між Джоковічем та Надалем називали найбільшим чоловічим протистоянням у тенісі.

Більшість експертів сподівались на гострішу боротьбу між ними. Їхня остання зустріч у фіналі цього турніру в 2012 році була справжньою епічною битвою, яка тривала п'ять сетів та майже шість годин.