Копирайт изображения fcdynamo.kiev.ua Image caption "Динамо" розпочне свій матч раніше за "Шахтар"

У день закоханих київське "Динамо" і донецький "Шахтар" розпочнуть єврокубкову весну. Команди зіграють перші матчі 1/16 Ліги Європи.

Кияни свій матч проти "Олімпіакосу" проведуть у Греції, початок - 19:55.

"Шахтар" стартує на стадіоні у Харкові проти німецького "Айнтрахту" о 21:55.

Матчі транслюватиме телеканал "Футбол-1".

Для українських клубів початок єврокубкової весни вважають складним випробуванням, адже внутрішній чемпіонат ще не розпочався після перерви. Гравці не мають достатньої ігрової практики.

Останню офіційну зустріч "Динамо" грало 13 грудня минулого року, "Шахтар" - 12 грудня.

Після Нового року команди вирушили на тренувальні збори для підготовки до другої половини сезону.

"Олімпіакос" - "Динамо"

Букмекери схильні вважати фаворитом поєдинку між "Динамо" та "Олімпіакосом" греків. Контора William Hill приймає ставки з коефіцієнтом 1,95, а на перемогу української команди - 4,20.

У Греції чемпіонат у розпалі. "Олімпіакос" у лютому зіграв три матчі: одна нічия, програш і перемога. Команда йде зараз другою, в останньому матчі поступилась лідеру - ПАОКу.

На груповому етапі Ліги Європи "Олімпіакос" вийшов з достатньо складного квартету, перемігши у тому числі "Мілан".

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Наставником "Олімпіакосу" є 48-річний португальський тренер Педру Мартинш.

"Динамо" вийшло зі своєї групи з першого місця, щоправда, суперники киян були не надто сильними - "Астана", "Ренн" та "Яблонець".

У чемпіонаті України "Динамо" посідає другу позицію з відставанням від "Шахтаря" у 7 очок.

Останній раз "Динамо" та "Олімпіакос" зустрічались у сезоні 1975-76 років. Тоді українці за сумою двох матчів подолали греків.

Під час передматчевої прес-конференції тренер киян Олександр Хацкевич сказав, що надзвичайно складно оцінювати готовність команди до гри за результатами міжсезонної підготовки. "Динамо" проводило свій зимовий збір в Іспанії.

Матч-відповідь 1/16 фіналу ЛЄ відбудеться у Києві 21 лютого.

"Шахтар" - "Айнтрахт"

Прелюдія до матчу в Харкові, як це не дивно, відбулась у Києві напередодні гри.

Ввечері у середу, 13 лютого, у центрі столиці була масова бійка між місцевими вболівальниками та німецькими фанатами, які прямували до Харкова через Київ.

ЗМІ повідомили про кількох постраждалих, які відмовились від госпіталізації.

У футбольному матчі букмекери прогнозують перемогу українців. На виграш "Шахтаря" коефіцієнт 2,28, "Айнтрахту" - 3,25.

Після зимової перерви "Айнтрахт" вже зіграв чотири матчі. Команда один раз перемогла, три матчі закінчила внічию. Наразі "Айнтрахь" посідає п'яте місце у Бундеслізі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вирішальний матч "Шахтаря" проти "Ліону" в Лізі чемпіонів

Наприкінці минулого року донеччани вилетіли з розіграшу Ліги чемпіонів. Вони не вийшли з групи, в якій змагались з "Манчестер Сіті", "Гоффенгаймом" і "Ліоном".

Для виходу з групи "Шахтар" мав перемагати французів в останньому матчі. Проте домашню гру зумів закінчити тільки унічию й продовжив виступ у Лізі Європи.

Головний тренер донецької команди Паулу Фонсека розповів, що підготовка до весняної частини сезону минула добре, команда провела два збори в Туреччині. Він також вважає, що тільки гра покаже, настільки команда зараз підготовлена.

Головний тренер "Айнтрахта" Аді Гюттер перед матчем відзначив, що "Шахтар" є топ-командою і оцінив шанси на перемогу 50 на 50.

Матч-відповідь у Франкфурті відбудеться 21 лютого.

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