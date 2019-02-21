Брейкданс може увійти в програму Олімпійських Ігор у 2024 році
Організатори літніх Олімпійських Ігор 2024 року, що відбудуться в Парижі, повідомили, що запропонували внести брейкданс в програму змагань.
Це один з чотирьох видів спорту, які організатори Олімпіади в Парижі запропонували Міжнародному олімпійському комітету додати в програму.
Запропоновано також додати в програму серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг.
Ці три види спорту вперше увійдуть до програми Олімпіади в Токіо у 2020 році.
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МОК має розглянути пропозицію і прийняти рішення до грудня 2020 року.
Голова оргкомітету Олімпійських Ігор-2024 в Парижі Тоні Естанге заявив, що включення нових видів спорту зробить Олімпіаду "більш урбаністичною та артистичною".
Змагання з брейкдансу вперше відбулися під час юнацьких Олімпійських Ігор у Буенос-Айресі у 2018 році.
Українські танцівники не брали участі у тих змаганнях.
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