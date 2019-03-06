Правила футболу змінюються: п'ять головних новацій

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час пробивання пенальті голкіпер зможе робити крок уперед

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) на конференції у Шотландії затвердила низку змін до міжнародних правил гри.

IFAB є незалежною організацією, яка визначає правила футболу. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнає її юрисдикцію та має у ній 50% голосів.

Як повідомила прес-служба IFAB, зміни футбольних правил стосуються гри рукою у нападі у карному майданчику, проведення замін, штрафних ударів та поведінки голкіпера під час пробивання пенальті.

Нові правила почнуть діяти з наступного сезону.

Гра рукою

Відтепер у правилах буде більш детальне визначення покарання за ненавмисну гру рукою.

Зокрема, якщо футболіст заб'є гол внаслідок ненавмисного удару чи дотику до м'яча рукою, або ж ненавмисною грою рукою створить гольову ситуацію, то це вважатиметься порушенням й м'яч не зарахують.

Останній приклад - у лютому нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро забив "Арсеналу" м'яч після потрапляння в руку. З наступного сезону його б анулювали.

Заміни

Також конференція IFAB визначила, що під час заміни у футболі гравець має покидати поле через найближчу до нього бічну лінію, щоб не затягувати час.

Зараз є багато випадків, коли футболіст, якого замінюють, дуже довго йде до центру бічної лінії для проведення заміни.

Картки для тренера

За неналежну поведінку жовті та червоні картки будуть отримувати всі офіційні члени команди включно з тренерами, а не тільки футболісти.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нападники більше не зможуть заважати захисникам у стінці під час штрафних ударів

Також скасовується правило, що під час удару від воріт м'яч має залишити карний майданчик.

Тож після змін голкіпер зможе розігрувати м'яч із захисником у межах карного майданчика під час удару від воріт.

Без нападників у стінці

У правилах забороняють гравцям атакуючої команди ставати у стінку до команди, яка захищається під час штрафного удару.

Це зроблено для того, щоб атакуюча команда не заважала захисникам. Нападник має стояти щонайменше за метр від стінки.

М'яч в арбітра

Зміняться і правила щодо ситуацій, коли м'яч потрапляє в арбітра. Зараз команди у таких випадках продовжують гру, а після змін у певних випадках буде проводитись процедура розіграшу "спірного м'яча".

Ще одна суттєва новація - під час пробивання пенальті воротар буде зобов'язаний тримати на лінії воріт тільки одну ногу. Зараз на лінії мають бути обидві ноги.

Таким чином під час удару він вже може робити крок уперед й ефективніше відбивати пенальті.

На конференції також визнали успішним використання відеоповторів спірних моментів на ЧС-2018 в Росії й вирішили широко запроваджувати таку практику.

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