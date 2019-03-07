Як виїзний виграш "Ман Юнайтед" у "ПСЖ" став історичним у Лізі чемпіонів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з героїв матчу нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд та його колега по команді, екс-гравець донецького "Шахтарая" Фред святкують - тільки що рахунок став 3:1 на їхню користь

Англійський "Манчестер Юнайтед" у виїзній грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького "ПСЖ" зміг відігратися з рахунком 3:1 після домашньої поразки 0:2 та пройти далі.

Це вперше в історії турніру команда, яка на стадії плей-оф програла вдома з різницею у два м'ячі, відігрується на виїзді та продовжує боротьбу за трофей.

Без особливих надій

Коли 12 лютого "Манчестер Юнайтед" програв на рідному стадіоні парижанам з рахунком 0:2, мало хто з фанатів "червоних дияволів" вірив у те, що їхня команда зможе пройти амбітний ПСЖ.

Утім, гра-відповідь у Франції одразу ж почалася вдало для англійців - їхній форвард Лукаку відзначився вже на 2 хвилині.

"ПСЖ" одразу ж пішли відігруватися, й за десять хвилин їм це вдалося - забив Бернат з передачі Мбаппе.

Французи продовжували тиснути, але при цьому забили знову англійці - в одній з атак нападник "Ман Юнайтед" Маркус Решфорд пробив здалеку, голкіпер "ПСЖ" Буффон невдало відбив м'яч перед собою, і той же Лукаку зробив рахунок 1:2 на користь гостей.

Це сталося на 30-й хвилині, й французи мали багато часу, щоб зрівняти рахунок, хоча й мінімальний програш виводив їх у наступну стадію завдяки виїзній перемозі у два м'ячі.

Відеоповтор у доданий час

Копирайт изображения Getty Images Image caption А захисник "ПСЖ" Преснель Кімпембе став антигероєм матчу - через його гру рукою призанчили пенальті у доданий час

Зрештою, парижани багато атакували, влучали у штангу і навіть забили м'яч, який відмінив суддя через офсайд.

Все йшло до того, що "Манчестер Юнайтед" знову вилетить з Ліги чемпіонів на першій стадії плей-офф, а "ПСЖ" зможе пройти далі.

Утім в одній з останніх атак захисник французів Кімпембе не надто вдало вибив м'яч на кутовий, але перш ніж дозволити його подати, словенський арбітр Дамір Скоміна вирішив переглянути відеоповтор епізоду.

Подивившись запис рефері призначив пенальті у ворота "ПСЖ", й на 94-й хвилині Маркус Решфорд холоднокровно зробив рахунок 3:1 на користь "Манчестер Юнайтед".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нинішній в.о. тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунар Сульшер також знає, як це - забивати голи на останніх секундах. Колись він сам, ще як гравець, так приніс перемогу "червоним дияволам" у легендарному фіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії". Тепер мало хто сумнівається, що незабаром він позбудеться приставки "в.о."

"ПСЖ" ще намагались атакувти, але безрезультатно.

Таким чином загальний рахунок двох ігор став 3:3, однак за рахунок більшої кількості виїзних м'ячів далі пройшов "Манчестер Юнайтед".

Вперше в історії стадії плей-офф Ліги чемпіонів (а також Кубка європейських чемпіонів, який передував Лізі) команда, яка програла першу гру вдома з різницею у два м'ячі, змогла пробитися далі. А всього ж таких домашніх програшів за час обох турнірів було 107.

"Манчестер Юнайтед", який переживає не найкращі часи з моменту відходу з посади свого легендарного тренера Алекса Фергюсона, вперше з 2014 року пройшов до 1/4 Ліги чемпіонів.

Водночас "ПСЖ" вкотре показав свою непередбачуваність у єврокубках - лише два сезони тому парижани на цій самій стадії Ліги чемпіонів вдома розгромили "Барселону" 4:0, але на виїзді програли 1:6 й вилетіли з турніру.

А загалом нинішній плей-офф найпрестижнішого єврокубку вже позначився сенсаціями. Кілька днів тому "Аякс" зміг сенсаційно вибити попереднього переможця Ліги чемпіонів мадридський "Реал" - вдома голландці поступилися з рахунком 1:2, але в Іспанії розгромили "королівський клуб" 4:1.