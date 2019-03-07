"Челсі" - "Динамо" у Лізі Європи: хто тут втомився?
В четвер, 7 березня, київське "Динамо" зіграє у Лондоні в 1/8 Ліги Європи проти "Челсі".
Що говорять тренери про цю гру, чи є проблеми у команд та яка історія матчів "динамівців" з англійськими командами?
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Втомлені морально і фізично?
Тренер "Челсі" Мауріціо Саррі перед матчем пожалівся, що його гравці "фізично та морально втомлені".
Гра проти "динамівців" стане для англійців сьомою за 18 днів, включно з екстратаймом програного фіналу Кубка ліги проти "Манчестер Сіті".
Італійський наставник вважає, що саме напружений графік робить його команду вразливою: "Минулий тиждень був дуже важким для нас. Деяким гравцям треба відпочити".
"Ми зіграли на шість, сім, вісім матчів більше, ніж інші європейські команди [цього сезону], що означає два місяці без тренувань. Для англійської команди дуже важко конкурувати у Європі у березні та квітні", - пояснив Мауріціо Саррі.
"Аякс" не грав останній матч у голландському чемпіонаті. Якщо італійська команда грає на виїзді у Лізі Європи, ви можете попросити зіграти наступну гру у понеділок [а не у вікенд]. Ми ж граємо за 62 години після "Динамо". Це дуже рано", - додав коуч.
Але на попередній стадії Ліги Європи "Челсі" впевнено пройшов шведський "Мальме" із загальним рахунком 5:1.
У національному чемпіонаті команда перебуває на шостому місці й у гонці за місце в Лізі чемпіонів відстає від "Манчестер Юнайтед", який іде четвертим, на два очки (але "сині" мають гру в запасі).
Водночас виграш Ліги Європи дозволить англійцям потрапити до Ліги чемпіонів автоматично.
"Ми знаємо, що ці дві гри [з "Динамо"] будуть дуже важкими. Вони сильні фізично, молода команда, дуже небезпечні у контратаках, адже мають двох дуже-дуже швидких вінгерів", - розповів про суперника Саррі.
І хоча англійські команди традиційно більше уваги приділяють чемпіонату, ніж єврокубкам, Мауріціо Саррі запевнив, що вважає Лігу Європи "дуже важливою ціллю для нас", зокрема, щоб потрапити до Ліги чемпіонів.
"Ми - "Челсі", ми маємо виграти щось… Але нам необхідно покращити наш настрій", - наголосив він.
Водночас захисник "Челсі" Давід Луїс вважає, що щільний графік - не така вже й проблема.
"У команді зараз немає ніяких проблем. Настрій хороший, обіграли "Тоттенгем", зіграли у фіналі Кубка ліги. Не думаю, що потрібно кардинально щось змінювати в нашій грі", - заявив він журналістам.
"Мені більше імпонує грати, ніж тренуватися, і багато хто розділяє цю точку зору. Тому напружений графік не стане проблемою для нас", - відзначив бразилець.
А що "Динамо"?
Якщо у "Челсі" жаліються на велику кількість офіційних ігор, то у киян проблема якраз інша - після зимової перерви вони зіграли лише чотири матчі (три перемоги, одна нічия)
На попередній стадії Ліги Європи "динамівці" не без проблем здолали грецький "Олімпіакос" - нічия 2:2 на виїзді та перемога 1:0 вдома.
Букмекери у майбутньому протистоянні віддають перевагу "Челсі", проте тренер "динамівців" Олександр Хацкевич не поспішає визнавати, хто фаворит насправді.
"Фаворити існують лише на папері. А перед грою шанси завжди 50 на 50", - наголосив білоруський наставник.
"Тим більше, що тут двоматчева дуель. Побачимо, як воно буде", - додав він напередодні.
Один з лідерів киян Віктор Циганков сподівається зіграти проти найсильнішого складу суперників: "Щоб в першу чергу перевірити свій особистий рівень, а також рівень команди і розуміти, на що ми взагалі можемо претендувати".
Склади команд
У "Челсі" серйозних втрат у складі немає.
Єдиний кадровий момент, про який згадав Мауріціо Саррі, - півзахисник Росс Барклі має жовту картку і якщо отримає ще одне попередження, то змушений буде пропустити наступну гру.
А от у киян проблем тут вистачає.
Одна з найголовніших - травма нового нападника Соля, автора переможного голу "Олімпіакосу". Іспанець вибув на кілька місяців і проти лондонців точно не зіграє.
Нападник Артем Бєсєдін також травмований.
Ще одна втрата - через дві жовті картки в Англії не зіграє півзахисник киян Беньямін Вербіч.
"Ігрову схему ми змінювати не будемо. Русин зіграє в нападі, а хто замінить Беньяміна - вирішимо", - анонсував Олександр Хацкевич.
Статистика
- "Челсі" втретє зіграє проти "Динамо". До цього вони грали у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2015/2016. Тоді "Челсі" виграв вдома 2:1, а в Києві була нульова нічия.
- "Динамо" за всю історію єврокубків ніколи не вигравало в Англії - з 14 ігор на Туманному Альбіоні вони програли 11, ще тричі зіграли внічию. Востаннє в Англії вони зіграли у березні 2016 року в плей-офф Ліги чемпіонів - тоді була нічия 0:0 проти "Манчестер Сіті" (але до цього "Динамо" програло вдома 1:3). А у 2015 році в плей-офф Ліги Європи "Динамо" на виїзді програло "Евертону" 1:2, а натомість вдома обіграло ліверпульців 5:2.
- Загалом "Динамо" у Лізі Європи двічі проходило англійські клуби - згаданий "Евертон" у 2015 році та "Манчестер Сіті" у 2011 році (тоді кияни під керівництвом Юрія Сьоміна виграли 2:0 вдома, але програли 0:1 на виїзді).
- "Челсі" єдиний раз в своїй історії доходив до стадії 1/8 Ліги Європи - у сезоні 2012/2013 "сині", тоді ще під керівництвом Рафи Бенітеса, обіграли румунський "Стяуа". А пізніше вони виграли і весь турнір.
- У нинішньому розіграші Ліги Європи "Челсі" ще не програвав - сім раз "сині" виграли, один раз зіграли внічию.
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