Український біатлоніст вперше в історії став чемпіоном світу

Копирайт изображения IBU Image caption Дмитро Підручний святкує перемогу

Український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

В офіційному Twitter змагань повідомили, що це перший подіум для української чоловічої команди.

До цього в історії незалежної України українські чоловіки мали одну бронзу в одиночних змаганнях та бронзу в естафеті.

У гонці на 12,5 кілометрів українець зробив всього два промахи на першій стрільбі та подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди. Другу, третю та четверту стрільбу він відпрацював на нуль.

Копирайт изображения IBU Image caption Втома після стрімкого фінішу

Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо став другим з відставанням від лідера 8 секунд, а француз Кантен Фійон Має - третім з відставанням у 17 секунд.

При цьому він стартував четвертим з відставанням від лідера на 17 секунд.

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