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Ірландський боєць, екс-чемпіон у змішаних бойових мистецтвах (ММА) Конор Макгрегор оголосив про завершення спортивної кар'єри. Про це він написав у вівторок у своєму Twitter.

"Швидке оголошення: я вирішив піти зі спорту, відомого як змішані бойові мистецтва (ММА). Бажаю всім моїм старим колегам успіхів. Тепер я приєднуюся до своїх колишніх партнерів в цій справі, які вже на пенсії. Передайте мені Піна Коладу, хлопці!" - написав спортсмен.

Пропустити Twitter допис , автор: @TheNotoriousMMA Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 березня 2019 р.

Конору Макгрегору 30 років.

Свого часу він був єдиним у світі володарем чемпіонського титулу ММА одночасно в двох вагових категоріях - в легкій та напівлегкій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Макгрегор (праворуч) атакував Нурмагомедова (ліворуч) за день до бою в 2018 році - під час церемонії зважування. Але на ринзі ірландець програв

Він також вважався одним з найбільш видовищних бійців ММА сучасності, навіть отримував спеціальні бонуси за видовищність.

Проте свій останній бій Конор Макгрегор програв.

У 2018 році він поступився у бою за чемпіонський титул в легкій вазі росіянину Хабібу Нурмагомедову. Той скандальний поєдинок достроково завершився у четвертому раунді.

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Відразу після кінця бою в октагоні (восьмикутний аналог рингу в MMA) російський боєць накинувся на спаринг-партнера Макгрегора, почалися сутички членів команд спортсменів і уболівальників

Через участь у бійці організатори відмовилися віддати пояс чемпіона Нурмагомедова, хоча і визнали його перемогу. Виплата гонорару Нурмагомедову була заморожена. А менеджер росіянина Різван Магомедов був затриманий після бою поліцією.

Згодом частину грошей росіянину таки виплатили.

А передо боєм Макгрегор зі своїми друзями намагався напасти на автобус, у якому їхав Хабіб Нурмугамедов, встиг назвати главу Чечні Рамзана Кадирова "чеченським диктатором" і "божевільним", а також сфотографуватися з президентом РФ Володимиром Путіним під час чемпіонату світу з футболу в Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Макгрегор сфотографувався з Володимиром Путіним під час ЧС-2018 з футболу в Москві

Бій з Мейвезером

А на піку своєї кар'єри ірландець вирішив спробувати себе у боксі й добровільно склав свої чемпіонські титули ММА, щоб вийти на ринг проти одного з кращих боксерів сучасності у першій середній вазі Флойда Мейвезера.

До цього боєць ММА ніколи не займався боксом професійно, а у змішаних бойових мистецтвах виграв 21 бій з 24.

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Той бій у 2017 році Макгрегор також програв (в десятому раунді), але заробив на поєдинку 30 мільйонів доларів.

Всього ж зустріч чемпіона з боксу з чемпіоном зі змішаних бойових мистецтв принесла її організаторам понад 600 мільйонів доларів - завдяки продажу квитків, прав на трансляцію та спонсорським контрактам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коннор Макгрегор любить епатаж та випсукає власну марку віскі

Макгрегор після бою заявив, що технічний нокаут був оголошений "зарано" і що суддя повинен був дозволити йому продовжити битися.

Загалом Конор Макгрерор вважається одним з найуспішніших спортсменів сучасності та уклав кілька великих рекламних контрактів.

У 2018 році він запустив власний бренд ірландського віскі (на спільній прес-конференції з Нурмгамедовим ірландець пропонував супернику його спробувати).

Справді на пенсію?

Це не вперше Макгрегор оголошує про кінець спортивної кар'єри.

У 2016 році він також у Твіттері написав про те, що "вирішив піти на пенсію молодим".

Однак пізніше він пояснив той твіт тим, що нібито посварився зі спортивними функціонерами, та повернувся на ринг.