Конор Макгрегор заявив про завершення кар’єри. Хто він і чому це важливо
Ірландський боєць, екс-чемпіон у змішаних бойових мистецтвах (ММА) Конор Макгрегор оголосив про завершення спортивної кар'єри. Про це він написав у вівторок у своєму Twitter.
"Швидке оголошення: я вирішив піти зі спорту, відомого як змішані бойові мистецтва (ММА). Бажаю всім моїм старим колегам успіхів. Тепер я приєднуюся до своїх колишніх партнерів в цій справі, які вже на пенсії. Передайте мені Піна Коладу, хлопці!" - написав спортсмен.
Конору Макгрегору 30 років.
Свого часу він був єдиним у світі володарем чемпіонського титулу ММА одночасно в двох вагових категоріях - в легкій та напівлегкій.
Він також вважався одним з найбільш видовищних бійців ММА сучасності, навіть отримував спеціальні бонуси за видовищність.
Проте свій останній бій Конор Макгрегор програв.
У 2018 році він поступився у бою за чемпіонський титул в легкій вазі росіянину Хабібу Нурмагомедову. Той скандальний поєдинок достроково завершився у четвертому раунді.
Відразу після кінця бою в октагоні (восьмикутний аналог рингу в MMA) російський боєць накинувся на спаринг-партнера Макгрегора, почалися сутички членів команд спортсменів і уболівальників
Через участь у бійці організатори відмовилися віддати пояс чемпіона Нурмагомедова, хоча і визнали його перемогу. Виплата гонорару Нурмагомедову була заморожена. А менеджер росіянина Різван Магомедов був затриманий після бою поліцією.
Згодом частину грошей росіянину таки виплатили.
А передо боєм Макгрегор зі своїми друзями намагався напасти на автобус, у якому їхав Хабіб Нурмугамедов, встиг назвати главу Чечні Рамзана Кадирова "чеченським диктатором" і "божевільним", а також сфотографуватися з президентом РФ Володимиром Путіним під час чемпіонату світу з футболу в Росії.
Бій з Мейвезером
А на піку своєї кар'єри ірландець вирішив спробувати себе у боксі й добровільно склав свої чемпіонські титули ММА, щоб вийти на ринг проти одного з кращих боксерів сучасності у першій середній вазі Флойда Мейвезера.
До цього боєць ММА ніколи не займався боксом професійно, а у змішаних бойових мистецтвах виграв 21 бій з 24.
Той бій у 2017 році Макгрегор також програв (в десятому раунді), але заробив на поєдинку 30 мільйонів доларів.
Всього ж зустріч чемпіона з боксу з чемпіоном зі змішаних бойових мистецтв принесла її організаторам понад 600 мільйонів доларів - завдяки продажу квитків, прав на трансляцію та спонсорським контрактам.
Макгрегор після бою заявив, що технічний нокаут був оголошений "зарано" і що суддя повинен був дозволити йому продовжити битися.
Загалом Конор Макгрерор вважається одним з найуспішніших спортсменів сучасності та уклав кілька великих рекламних контрактів.
У 2018 році він запустив власний бренд ірландського віскі (на спільній прес-конференції з Нурмгамедовим ірландець пропонував супернику його спробувати).
Справді на пенсію?
Це не вперше Макгрегор оголошує про кінець спортивної кар'єри.
У 2016 році він також у Твіттері написав про те, що "вирішив піти на пенсію молодим".
Однак пізніше він пояснив той твіт тим, що нібито посварився зі спортивними функціонерами, та повернувся на ринг.