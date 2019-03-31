Український боксер Олександр Гвоздик захистив титул чемпіона світу
Український боксер Олександр Гвоздик успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.
31-річний українець виграв бій у француза Дуду Нгумбу технічним нокаутом.
Поєдинок відбувся у Філадельфії, США.
Гвоздик вперше успішно провів захист титулу, який він здобув у грудні минулого року.
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Українець заволодів перевагою з першої хвилини бою, зайнявши центр рингу.
У третьому та четвертому раундах Гвоздик почав частіше використовувати джеб і потужно пробив зліва.
У п'ятому раунді українець знову завдав потужного удару в голову суперника.
За дві хвилини до кінця раунду 37-річний Нгумбу травмував праву ногу і не зміг продовжити бій.
"Це не те, що я очікував, але я зробив все, що міг, - сказав Олександр Гвоздик, повідомляє ESPN. - Інколи таке трапляється. Що є, то є".
Непереможний
Для Олександра Гвоздика це 17-та перемога на професійному ринзі, 14 з яких він здобув нокаутом. Він досі не знає поразок.
Свій титул він здобув у попередньому бою, нокаутувавши Адоніса Стівенсона з Канади в 11-му раунді.
Тоді українець завдав йому першої поразки за вісім років і відібрав пояс, яким той володів з 2013 року.
Після того бою Стівенсона госпіталізували і ввели у стан штучної коми, в якому він перебував протягом трьох тижнів. Згодом він опритомнів і почав одужувати.
У день бою Гвоздика з Нгумбу промоутер Стівенсона повідомив, що боксеру вперше дозволили провести вихідні вдома.
Протягом тижня Стівенсон повертатиметься до реабілітаційного центру, але вихідні відтепер буде проводити вдома.
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