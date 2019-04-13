Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Василь Ломаченко захистив свої чемпіонські титули у Лос-Анджелесі

Український боксер Василь Ломаченко в четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу і захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі.

Бій відбувся у "Стейплс-центрі" у Лос-Анджелесі, США.

Атакувати противника українець почав уже в першому раунді.

У другому раунді Ломаченко почав притискати Кроллу до канатів.

У третьому раунді Ломаченко затиснув суперника в куті і ледь не відправив його в нокаут.

Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.

Копирайт изображения Reuters Image caption Василь Ломаченко (справа) з першого раунду отримав перевагу на рингу

У четвертому раунді, лише через 58 секунд від початку раунду, під ударами українського чемпіона британський боксер впав обличчям донизу.

Василь Ломаченко переміг нокаутом.

Таким чином 31-річний українець захистив свої титули чемпіона за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBА) і Всесвітньої боксерської організації (WBО) в легкій вазі.

"Я хочу об'єднати всі титули", - заявив після перемоги українець, додавши, що тепер хоче битися з Майкі Гарсія, чемпіоном за версією WBC. Він також подякував усім прихильникам за підтримку.

Тепер в активі Ломаченка 14 боїв на професійному рингу, з них 13 перемог (10 нокаутом) і 1 поразка.

У 32-річного Ентоні Кролли, колишнього чемпіона за версією WBА з Великої Британії, тепер загалом 34 перемоги (13 нокаутом), 7 поразок, 3 нічиї.

Ломаченко очікував зустрітися на рингу із чемпіоном за версією IBF Річардом Коммі, але той зламав руку, тож українцю дістався інший суперник.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.