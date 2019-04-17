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"Інгулець" з селища міського типу Петрове на Кіровоградщині, який займає сьоме місце в Першій лізі України, обіграв у домашньому півфіналі Кубка України луганську "Зорю" і вийшов у фінал турніру.

"Інгулець" обіграв у "Зорі" з рахунком 2:1.

Матч пройшов на стадіоні "Інгулець" у Петровому.

У фіналі футбольний клуб зіграє з "Шахтарем", який цього ж вечора обіграв СК Дніпро-1.

"Інгулець" активно розпочав матч і вийшов уперед завдяки голам Євгена Запорожця і Артема Щедрого.

Луганчани швидко відігралися завдяки Євгену Чеберку, який забив гол у ворота суперників на доданій хвилині першого тайму.

У другому таймі голів не було. "Інгульцю" вдалося зберегти переможний рахунок.

Вперше в історії представник Першої ліги пробився до фіналу Кубка України.

Згодом визначився їхній суперник - у Дніпрі "Шахтар" обіграв СК Дніпро-1".

Фінальний матч має відбутися 15 травня у Запоріжжі.

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