Футбольний клуб "Інгулець" з Кіровоградщини сенсаційно вийшов у фінал Кубка України
"Інгулець" з селища міського типу Петрове на Кіровоградщині, який займає сьоме місце в Першій лізі України, обіграв у домашньому півфіналі Кубка України луганську "Зорю" і вийшов у фінал турніру.
"Інгулець" обіграв у "Зорі" з рахунком 2:1.
Матч пройшов на стадіоні "Інгулець" у Петровому.
У фіналі футбольний клуб зіграє з "Шахтарем", який цього ж вечора обіграв СК Дніпро-1.
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"Інгулець" активно розпочав матч і вийшов уперед завдяки голам Євгена Запорожця і Артема Щедрого.
Луганчани швидко відігралися завдяки Євгену Чеберку, який забив гол у ворота суперників на доданій хвилині першого тайму.
У другому таймі голів не було. "Інгульцю" вдалося зберегти переможний рахунок.
Вперше в історії представник Першої ліги пробився до фіналу Кубка України.
Згодом визначився їхній суперник - у Дніпрі "Шахтар" обіграв СК Дніпро-1".
Фінальний матч має відбутися 15 травня у Запоріжжі.
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