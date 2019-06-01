Екс-півзахисник "Арсеналу" і "Севільї" Реєс загинув в автокатастрофі в Іспанії

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Колишній півзахисник клубів "Арсенал" і "Севілья" Хосе Антоніо Реєс загинув в автомобільній аварії.

Про загибель 35-річного футболіста повідомив іспанський клуб "Севілья", у складі якого Реєс розпочинав свою футбольну кар'єру, а потім тричі завоював європейський кубок.

Як повідомляє AFP з посиланням на іспанські оперативні служби і владу рідного міста футболіста Утрера, Реєс загинув у зіткненні автомобілів на шосе з Севільї в Утреру. Разом з ним загинув один з членів його сім'ї і ще одна людина постраждала.

"Нічого гіршого ми не могли б вам повідомити", - написав Twitter-аккаунт клубу, додавши, що Реєс був одним з найцінніших гравців, яких клуб виховав в Іспанії за всю свою історію.

У Реєса залишилася дружина Ноелія Лопес, з якою він одружився у червні 2017 року, і троє дітей, доньки Ноелія і Тріана, а також син Хосе Антоніо-молодший від попереднього шлюбу.

На знак поваги до Реєса, який був першим іспанцем, який виграв Прем'єр-лігу, сьогоднішній фінал Ліги Європи розпочнеться з хвилини мовчання.

"Арсенал" також віддав належне своєму колишньому футболістові, заявивши, що члени клубу "вражені цією сумною новиною".

Легенда канонірів Тьєррі Анрі, який грав разом з Реєсом у 2004-2007 роках, назвав його "чудовим футболістом, чудовим товаришем і винятковою людиною".

Копирайт изображения Offside/Getty Images Image caption З Реєсом іспанська "Севілья" тричі вигравала єврокубок

"Я бажаю його сім'ї і друзям набратися сил і духу, щоб пережити цей важкий час. #пішовзанадторано", - написав він у себе в Twitter.

Реєс приєднався до англійської команди в січні 2004 року за 17 мільйонів фунтів і провів з ними епохальний сезон 2003-04, коли "Арсенал" виграв кубок Прем'єр-ліги.

Пізніше, в сезоні 2006-07, він знаходився в оренді у "Реал Мадрид", який став переможцем іспанської прем'єр-ліги.

У 2007 році Реєс пішов з "Арсеналу", після чого виступав за клуби "Атлетіко" і "Севілья", які вигравали європейський кубок за його активної участі - "Атлетіко" двічі, а "Севілья" три рази.

У січні 2019 року повідомляли, що він підписав контракт з клубом "Екстремадура".

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