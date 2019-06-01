"Ліверпуль" переміг "Тоттенгем Готспур" у фіналі Ліги чемпіонів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Справжнім героєм матчу, який вирішив його долю став нападник "Ліверпулю" Дівок Орігі

Перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:0 завершився матч з "Тоттенгем Готспур" за головний трофей європейського футболу.

Нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах відкрив рахунок вже на другій хвилині.

Єгиптянин реалізував пенальті, призначений на 25-й секунді поєдинку (найшвидший пенальті в історії Ліги чемпіонів) за гру рукою захисником "шпор" Давінсоном Санчесом, який намагався перервати передачу нападника "мерсесайдців" Садіо Мане.

Голкіпер "Тоттенгема" Уго Льоріс не зміг спіймати м'яч: голкіпер стрибнув в куток воріт, в той час як Салах вдарив по центру.

Так Салах вписав своє ім'я в історію, ставши першим єгиптянином, який забив у фіналі єврокубку.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Перший гол вже на другій хвилині забив Мохамед Салах

На 80-й хвилині "Тотенгем" мав непогані шанси вирівняти рахунок, проте голкіпер "Ліверпуля" Алісон Беккер зміг відбити два удари підряд від Сон Хин Міна та Лукаса Моури.

Другий і вирішальний м'яч у ворота "шпор" забив Дівок Орігі. Бельгієць майже відразу після розіграшу кутового "Ліверпулем".

Після матчу Салах сказав, що сьогоднішня перемога є результатом, як індивідуальної гри кожного члена команди, так і заслугою всієї команди, яка була "просто неймовірною".

Копирайт изображения EPA Image caption Завдяки спритності голкіпера "Ліверпуль" зміг вберегти свої ворта

Матч пройшов на мадридському стадіоні "Ванда Метрополітано". Відкрив поєдинок гімн Ліги чемпіонів у виконанні українського струнного квартету Asturia Girls.

Перед початком поєдинку команди вшанували пам'ять екс-півзахисника "Арсаналу" та "Севільї" Хосе Антоніо Реєса, який загинув сьогодні в автомобільній аварії.

До початку матчу у скарбниці "Ліверпуля" було вже п'ять Кубків чемпіонів, тоді як для "Тоттенгема" це взагалі перший фінал Ліги Чемпіонів в історії.

Це був другий "суто англійський" фінальний матч цього тижня, адже у середу 29 травня "Челсі" з рахунком 4:1 перемогло "Арсенал" у фіналі Ліги Європи.

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