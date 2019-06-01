"Ліверпуль" переміг "Тоттенгем Готспур" у фіналі Ліги чемпіонів
Перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:0 завершився матч з "Тоттенгем Готспур" за головний трофей європейського футболу.
Нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах відкрив рахунок вже на другій хвилині.
Єгиптянин реалізував пенальті, призначений на 25-й секунді поєдинку (найшвидший пенальті в історії Ліги чемпіонів) за гру рукою захисником "шпор" Давінсоном Санчесом, який намагався перервати передачу нападника "мерсесайдців" Садіо Мане.
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Голкіпер "Тоттенгема" Уго Льоріс не зміг спіймати м'яч: голкіпер стрибнув в куток воріт, в той час як Салах вдарив по центру.
Так Салах вписав своє ім'я в історію, ставши першим єгиптянином, який забив у фіналі єврокубку.
На 80-й хвилині "Тотенгем" мав непогані шанси вирівняти рахунок, проте голкіпер "Ліверпуля" Алісон Беккер зміг відбити два удари підряд від Сон Хин Міна та Лукаса Моури.
Другий і вирішальний м'яч у ворота "шпор" забив Дівок Орігі. Бельгієць майже відразу після розіграшу кутового "Ліверпулем".
Після матчу Салах сказав, що сьогоднішня перемога є результатом, як індивідуальної гри кожного члена команди, так і заслугою всієї команди, яка була "просто неймовірною".
Матч пройшов на мадридському стадіоні "Ванда Метрополітано". Відкрив поєдинок гімн Ліги чемпіонів у виконанні українського струнного квартету Asturia Girls.
Перед початком поєдинку команди вшанували пам'ять екс-півзахисника "Арсаналу" та "Севільї" Хосе Антоніо Реєса, який загинув сьогодні в автомобільній аварії.
До початку матчу у скарбниці "Ліверпуля" було вже п'ять Кубків чемпіонів, тоді як для "Тоттенгема" це взагалі перший фінал Ліги Чемпіонів в історії.
Це був другий "суто англійський" фінальний матч цього тижня, адже у середу 29 травня "Челсі" з рахунком 4:1 перемогло "Арсенал" у фіналі Ліги Європи.
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