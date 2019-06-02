Перемога "андердога": Руіс сенсаційно побив Джошуа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руіс був беззаперечним аутсайдером, букмекери ставили на його перемогу 1 до 25

Мексиканський боксер Енді Руіс-молодоший у ніч на неділю сенсаційно переміг британського чемпіона у суперважкій вазі Ентоні Джошуа і забрав у нього всі пояси за версіями IBF, WBO та WBA.

Бій протривав сім раундів, протягом яких британець чотири рази побував у нокдауні. Після останнього з них рефері зупинив поєдинок.

Перед боєм букмекери вважали, що шанси Енді Руіса перемогти фаворита і безпрограшного чемпіона Ентоні Джошуа - 1 до 25.

Утім 29-річний мексиканець з першого раунду пішов в атаку, а британець не очікував такого тиску від "аутсайдера".

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Після важких ударів Руіса Ентоні Джошуа так похитувався, що багато оглядачів почали згадувати вже легендарне протистояння з Володимиром Кличком (яке Джошуа, втім, зміг виграти).

У третьому раунді сам Руіс побував у нокдауні, але при цьому двічі відправляв туди суперника.

Бій трохи вирівнявся до четвертого раунду, але у сьомій трихвилинці британець вкорте опинився на підлозі й поєдинок завершився.

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Енді Руіс, народжений у США, однак громадянин Мексики, став першим мексиканцем, що виграв титул чемпіона світу у суперважкій вазі.

Сам поєдинок проходив у Нью-Йорку на Madison Square Garden.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший мексиканський чемпіон у суперважкому боксі

"Енді Руіс-молодший створив одне з найбільших потрясінь в історії суперважкого боксу", - пише оглядач BBC Sport Люк Редді.

"Руіс, від зовнішності до бекграунду, був "андердогом" у всіх розуміннях цього слова. Коли британці прокинуться у неділю зранку, вони прочитають про справді визначне падіння", - додає він, маючи на увазі перший програш Джошуа на професійному рівні.

"Мене переміг гарний боєць... Побачимо, як далеко він піде", - відзначив Джошуа після поєдинка.

"Реванш проти Джошуа? Звичайно! Але прямо зараз я хочу святкувати. Я ж тут історію творю для Мексики!" - радіє новий чемпіон Руіс.

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