Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020

Копирайт изображения EPA Image caption Героєм першого тайму став Віктор Циганков (справа)

Збірна України з футболу розгромно перемогла збірну Сербії у матчі 3-го туру відбору на Чемпіонат Європи 2020 року.

Українці перемогли з рахунком 5:0.

Неймовірний дубль виконав нападник української збірної Віктор Циганков. Перший м'яч українець забив на 26-й хвилині з передачі Олександра Караваєва.

Другий гол українці забили вже на 28-й хвилині після вдалої атаки.

Воротар сербів Марко Дмитрович обидва рази нічого не зміг протиставити потужним ударам українця.

Ще дубль і не тільки

Копирайт изображения EPA Image caption Роман Яремчук святкує свій гол

Третій гол на 46-й хвилині забив у дальній кут воріт Євген Коноплянка, для якого це був 20-й гол за збірну, але не останній його гол у поєдинку.

Наступним на 57-й хвилині відзначився форвард Роман Яремчук після поперечної передачі Олександра Караваєва.

Свій успіх Коноплянка повторив на 74-й хвилині після вдалої контратаки українців. Цей гол став завершальним у матчі.

Після п'ятого голу українців стадіон почав аплодувати та скандувати ім'я тренера збірної Андрія Шевченка, той у відповідь посміхнувся трибунам.

Серби мали гарний шанс забити гол на 89-й хвилині матчу, але Алаксандар Дмітровіч пробив головою вище воріт.

Це вже шостий матч двох збірних за останні 20 років й жодного разу сербам не вдалося уникнути поразки.

Копирайт изображения Reuters Image caption За останні 20 років українці завжди вигравали у сербів

Матч пройшов на українському стадіоні "Арена Львів", а усі квитки на нього розкупили ще напередодні.

На поєдинку не були присутні сербські вболівальники, квитки яких віддали учасникам АТО та їхнім родинам.

Збірна України після двох турів лідирує у групі B.

Українська команда під керівництвом Андрія Шевченка за результатами трьох матчів набрала сім очок.

До нічиєї з Португалією та перемоги над Люксембургом додалася тепер і сьогоднішня перемога над Сербією.

У Сербії залишилося одне очко, проте їхня збірна зіграла лише два поєдинки, перед цим вона зіграла в нічию проти команди Португалії.

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