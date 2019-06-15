Україна вперше виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу
Збірна України з футболу серед команд віком до 20 років перемогла Південну Корею та вперше в історії стала чемпіоном світу.
Україна перемогла з рахунком 3:1.
Фінал чемпіонату світу з футболу команд віком до 20 років (U-20) відбувся на міському стадіоні польського міста Лодзь.
- Фінал Україна - Корея. За крок до величі
- Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020
- Українська молодіжка вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу
На п'ятій хвилині збірна Південної Кореї вийшла вперед, коли Лі Кан Ін реалізував пенальті.
Але ще до кінця першого тайму українці зрівняли рахунок. Гол на 34-й хвилині забив Владислав Супряга.
Форвард "Динамо" також відправив м'яч у ворота суперника на початку другого тайму (на 52-й хвилині).
На 89-й хвилині гол корейцям забив Георгій Цітаішвілі.
На шляху до першого в історії фіналу українці здобули п'ять перемог і одну нічию. В груповому турнірі вони перемогли збірні США і Катару та зіграли 1:1 з нігерійцями.
У плей-оф українці по черзі виграли у збірних Панами, Колумбії та Італії.
Особливо драматичною виявилася перемога над апеннінцями. Завдяки голу Сергія Булеци українці вели 1:0, але завершували матч після вилучення Дениса Попова в меншості.
На другій компенсованій хвилині пропустили. Арбітр спершу гол зарахував, але потім, після перегляду відеоповтору, взяття воріт відмінив.
Збірну України очолює один з найвідоміших українських дитячо-юнацьких тренерів Олександр Петраков.
Збірна Південної Кореї на цьому турнірі створила справжню сенсацію, вибравшись зі, здавалося б, непрохідної групи.
У першому матчі Корея програла Португалії, але потім перемогла мінімально збірні Південної Африки та Аргентини і опинилася в 1/8-й.
У плей-оф на шляху майбутніх фіналістів суперники були не такими грізними - Японія, Сенегал та Еквадор.
У разі перемоги корейці могли стати першою в історії азійською збірною, яка виграє чемпіонат світу з футболу.
До сьогодні українські футболісти вигравали юнацький мундіаль в 1977 році у складі збірної СРСР.
В тієї команди було відразу дев'ятеро українських гравців. Капітаном тієї команди був Андрій Баль із "Карпат", а найкращим гравцем турніру став київський динамівець Володимир Безсонов.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!