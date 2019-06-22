Українські дзюдоїсти Білодід і Зантарая виграли золото Європейських ігор-2019

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Українські спортсмени Дар'я Білодід і Георгія Зантарая у суботу зробили золотий дубль на ІІ Європейських іграх у Мінську.

Перше золото для України виграла Дар'я Білодід, яка вдруге стала чемпіонкою Європи.

Вона стала переможницею у ваговій категорії до 48 кілограмів.

На шляху до фіналу 18-річна спортсменка перемогла дворазову чемпіонку Європи Еву Черновіцкі з Угорщини, чемпіонку Європи-2017 у командній першості Мелані Клеман із Франції та бронзову призерку чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніколіч із Сербії, пише "Главком".

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А у фінал проти Дар'ї Білодід вийшла чинна чемпіонка континенту Ірина Долгова з Росії.

Українка отримала перевагу вже на перших хвилинах двобою і довела його до перемоги.

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Таким чином Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою Європи.

"Перша нагорода української збірної на іграх! Вітаємо спортсменку та її тренерів Світлану Кузнєцову і Геннадія Білодіда!" - йдеться у дописі на Facebook Федерації дзюдо України.

Минулої осені тоді ще 17-річна Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

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Згодом золото здобув і Георгій Зантарая.

"Є золотий дубль Георгія Зантарая! Як і два роки тому Георгій підтримав золотий почин Дар'ї та став триразовим чемпіоном Європи! Вітаємо Гео та його тренерів Віталія та Сергія Дуброва!", - написали у Федерації дзюдо України.

Він став став чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг.

Під час змагань Георгій переміг представників Мальти, Словенії, Білорусі й Грузії.

А у фіналі здолав срібного призера чемпіонату Європи минулого року Маттео Медвеса.

Європейські ігри або Європіада - багатовидові змагання, які проводяться з 2015 року. Вони є аналогом Паназіатських чи Панамериканських ігор.

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