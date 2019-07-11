Світоліна програла у півфіналі Вімблдону

Копирайт изображения EPA Image caption Еліна Світоліна (на фото) поступилася Сімоні Халеп

Перша ракетка України Еліна Світоліна не пройшла у фінал тенісного турніру Вімблдон.

У півфіналі 24-річна українка поступилася 27-річній румунській тенісистці Сімоні Халеп.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1 6:3.

"Це було не так просто, як виглядає з рахунку, тому що кожен гейм був дуже довгим і важким, тож я справді тяжко боролася, щоб перемогти", - сказала пані Халеп після гри.

"[Еліна Світоліна] - неймовірний гравець, проти неї завжди складно грати, тож я гадаю, що грала з правильною тактикою і була дуже сильною психологічно і фізично", - додала румунка в коментарі Reuters.

Це була не перша зустріч Світоліної з Халеп: раніше вони перетиналися в різних турнірах вже сім разів. У чотирьох поєдинках перемогу здобувала українка. Однак на кортах з трав'яним покриттям суперниці до Вімблдону не зустрічалися.

Тривалий час у світовому рейтингу тенісисток WTA Халеп посідала першу позицію, проте цього року опустилася на сьому. У Світоліної наразі - восьме місце в рейтингу.

За результатами Вімблдону, Світоліна має піднятися на сьому позицію, а Халеп - щонайменше на четверту.

Суперниця Халеп у фіналі визначиться в парі Серена Вільямс (10 місце в рейтингу) - Барбора Стрицова (54-те).

Фінал Вімблдону для жінок відбудеться в суботу, 13 липня.

Шлях до півфіналу

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Півфінал проти Сімони Халеп став шостим поєдинком Еліни Світоліної на цьогорічному Вімблдоні.

У попередніх раундах вона вибила з турніру австралійку Дар'ю Гаврилову, росіянку Маргариту Гаспарян, представницю Греції Марію Саккарі, Петру Мартіч із Хорватії, а також Кароліну Мухову з Чехії.

Поєдинок з Сімоною Халеп став першим півфінальним поєдинком Світоліної в турнірах Великого шолому.

Окрім Еліни Світоліної, в цьогорічному розіграші Вімблдону взяли участь ще три українські тенісистки.

Найуспішніше з них виступила Даяна Ястремська, якій вдалося пробитися до четвертого кола.

Леся Цукренко та Катерина Козлова вибули ще на першій стадії турніру.

Українська зірочка серед юніорів

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Українська тенісистка Дарія Снігур у четвер, 11 липня, пробилася у півфінал юніорського Вімблдону серед дівчат.

У чвертьфіналі 17-річна українка здолала 16-річну Поліну Кудерметову з Росії з рахунком 6:2 6:4.

У півфіналі Снігур зустрінеться з Еммою Наварро зі США.

Дарія вдруге в кар'єрі зіграє в півфіналі юніорського турніру Великого шолому.

На початку року вона дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.Снігур стала першою українкою з 2016 року, яка зіграє у півфіналі юніорського Вімблдону.

Українки раніше досягали успіхів в юніорському Вімблдоні.

У 2004 році Катерина Бондаренко здобула першість турніру. До фіналу доходили Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012 рік) та Даяна Ястремьска (2016 рік).

Водночас у четвер, 11 липня, українець Ілля Белобородько програв у чвертьфіналі юніорського Вімблдону серед хлопців.

Він поступився французькому тенісисту Гарольду Майо.

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