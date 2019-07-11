Світоліна програла у півфіналі Вімблдону
Перша ракетка України Еліна Світоліна не пройшла у фінал тенісного турніру Вімблдон.
У півфіналі 24-річна українка поступилася 27-річній румунській тенісистці Сімоні Халеп.
Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1 6:3.
"Це було не так просто, як виглядає з рахунку, тому що кожен гейм був дуже довгим і важким, тож я справді тяжко боролася, щоб перемогти", - сказала пані Халеп після гри.
"[Еліна Світоліна] - неймовірний гравець, проти неї завжди складно грати, тож я гадаю, що грала з правильною тактикою і була дуже сильною психологічно і фізично", - додала румунка в коментарі Reuters.
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Це була не перша зустріч Світоліної з Халеп: раніше вони перетиналися в різних турнірах вже сім разів. У чотирьох поєдинках перемогу здобувала українка. Однак на кортах з трав'яним покриттям суперниці до Вімблдону не зустрічалися.
Тривалий час у світовому рейтингу тенісисток WTA Халеп посідала першу позицію, проте цього року опустилася на сьому. У Світоліної наразі - восьме місце в рейтингу.
За результатами Вімблдону, Світоліна має піднятися на сьому позицію, а Халеп - щонайменше на четверту.
Суперниця Халеп у фіналі визначиться в парі Серена Вільямс (10 місце в рейтингу) - Барбора Стрицова (54-те).
Фінал Вімблдону для жінок відбудеться в суботу, 13 липня.
Шлях до півфіналу
Півфінал проти Сімони Халеп став шостим поєдинком Еліни Світоліної на цьогорічному Вімблдоні.
У попередніх раундах вона вибила з турніру австралійку Дар'ю Гаврилову, росіянку Маргариту Гаспарян, представницю Греції Марію Саккарі, Петру Мартіч із Хорватії, а також Кароліну Мухову з Чехії.
Поєдинок з Сімоною Халеп став першим півфінальним поєдинком Світоліної в турнірах Великого шолому.
Окрім Еліни Світоліної, в цьогорічному розіграші Вімблдону взяли участь ще три українські тенісистки.
Найуспішніше з них виступила Даяна Ястремська, якій вдалося пробитися до четвертого кола.
Леся Цукренко та Катерина Козлова вибули ще на першій стадії турніру.
Українська зірочка серед юніорів
Українська тенісистка Дарія Снігур у четвер, 11 липня, пробилася у півфінал юніорського Вімблдону серед дівчат.
У чвертьфіналі 17-річна українка здолала 16-річну Поліну Кудерметову з Росії з рахунком 6:2 6:4.
У півфіналі Снігур зустрінеться з Еммою Наварро зі США.
Дарія вдруге в кар'єрі зіграє в півфіналі юніорського турніру Великого шолому.
На початку року вона дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.Снігур стала першою українкою з 2016 року, яка зіграє у півфіналі юніорського Вімблдону.
Українки раніше досягали успіхів в юніорському Вімблдоні.
У 2004 році Катерина Бондаренко здобула першість турніру. До фіналу доходили Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012 рік) та Даяна Ястремьска (2016 рік).
Водночас у четвер, 11 липня, українець Ілля Белобородько програв у чвертьфіналі юніорського Вімблдону серед хлопців.
Він поступився французькому тенісисту Гарольду Майо.
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