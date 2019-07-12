Українка пробилася у фінал юніорського Вімблдону

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дарія Снігур

Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла у фінал юніорського Вімблдону.

У півфіналі 17-річна українка здолала Емму Наварро зі США.

На це їй знадобилося 45 хвилин. Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:0.

У чвертьфіналі українка здолала 16-річну Поліну Кудерметову з Росії з рахунком 6:2, 6:4.

Її суперницею у фінальному поєдинку стане Алекса Ноель зі США, яка у другому півфіналі здолала Діан Паррі з Франції.

Фінал юніорського Вімблдону відбудеться у суботу, 13 липня.

Це буде перший у кар'єрі Дарії Снігур фінал юніорського турніру Великого шолому.

До цього її найкращим результатом був півфінал Відкритого чемпіонату Австралії, до якого вона дісталася на початку року.

Українки раніше досягали успіхів в юніорському Вімблдоні.

У 2004 році Катерина Бондаренко здобула першість турніру. До фіналу також доходили Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012 рік) та Даяна Ястремська (2016 рік).

Поразка Світоліної

Українка Еліна Світоліна зупинилася на Вімблдоні за крок до фіналу.

У четвер, 11 липня, вона поступилася румунській тенісистці Сімоні Халеп.

Окрім Еліни Світоліної, в цьогорічному Вімблдоні взяли участь ще три українські тенісистки.

Найуспішніше з них виступила Даяна Ястремська, якій вдалося пробитися до четвертого кола.

Леся Цуренко та Катерина Козлова вибули ще на першій стадії турніру.

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