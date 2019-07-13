Українка премогла на Вімблдоні для юніорів
Українська тенісистка Дарія Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону серед дівчат.
У фіналі 17-річна українка здолала свою однолітку, американку Алексу Ноель з рахунком 6:4 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини.
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У півфіналі Снігур перемогла іншу американку Емму Наварро з рахунком 6:3 6:0.
Це перша перемога Дарії на турнірі Великого шолому, до цього вона доходила до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.
Снігур стала першою українкою з 2016 року, яка дійшла до фіналу та першою з 2004 року, яка перемогла на юніорському Вімблдоні.
У 2004 році Катерина Бондаренко здобула першість турніру. До фіналу доходили Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012 рік) та Даяна Ястремська (2016 рік).
Водночас у четвер, 11 липня, українець Ілля Белобородько програв у чвертьфіналі юніорського Вімблдону серед хлопців.
Поразка Світоліної
Також 11 липня не змогла пройти до фіналу вже дорослого турніру перша ракетка України Еліна Світоліна.
У півфіналі 24-річна українка поступилася 27-річній румунській тенісистці Сімоні Халеп.
Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1 6:3.
Окрім Еліни Світоліної, в цьогорічному Вімблдоні взяли участь ще три українські тенісистки.
Найуспішніше з них виступила Даяна Ястремська, якій вдалося пробитися до четвертого кола.
Леся Цуренко та Катерина Козлова вибули ще на першій стадії турніру.
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