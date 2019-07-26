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Американський плавець Калеб Дрессел встановив новий світовий рекорд у запливі на 100 метрів батерфляєм, перевершивши досягнення одного з найкращих спортсменів усіх часів Майкла Фелпса.

Дрессел виграв півфінальний заплив на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Південній Кореї, подолавши дистанцію усього за 49,50 секунди. Протягом усього запливу він випереджав найближчого суперника більш ніж на метр.

"Абсолютно неймовірно!", - так відреагували на досягнення американця коментатори.

Після запливу Дрессел виглядав абсолютно спокійним та не схоже, щоб сильно радів. Коментатори припустили, що він вірив у можливість проплисти ще швидше.

"Якщо він так проплив у півфіналі, то складно уявити, як він пропливе у фіналі", - сказали коментатори.

Попередній рекорд належав 23-разовому олімпійському чемпіону Майклу Фелпсу, який у серпні 2009 року проплив аналогічну дистанцію за 49,82 секунди на чемпіонаті світу в Італії.

Фелпсу все ще належить чинний рекорд світу в запливі на 400 метрів комплексним плаванням (4 хвилини 03,84 секунди), а також три рекорди в складі естафетних команд.

Чому це так важливо?

Копирайт изображения Reuters Image caption Майкл Фелпс один з найлегендарніших спортсменів сучасності і не без причини

Вважається, що рекорди Майкла Фелпса дуже складно перевершити через особливості фізичних показників цього спортсмена.

При зрості у 193 сантиметри Фелпс має непропорційно короткі ноги й непропорційно довгий торс у порівнянні зі звичайними людьми, а розмах його рук складає 201 сантиметр

Також Фелпс має 47-й розмір стопи, що дещо більше за середні показники людей його зросту, а рухливість щиколоток перевищує норму і дозволяє рухати ногами з більшою ефективністю у воді.

Дворазовий олімпійський чемпіон Калеб Дрессел має зріст у 191 сантиметр, та вважається найшвидшим спринтером у професійному плаванні.

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