Рекорд Майкла Фелпса на 100 м побили
Американський плавець Калеб Дрессел встановив новий світовий рекорд у запливі на 100 метрів батерфляєм, перевершивши досягнення одного з найкращих спортсменів усіх часів Майкла Фелпса.
Дрессел виграв півфінальний заплив на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Південній Кореї, подолавши дистанцію усього за 49,50 секунди. Протягом усього запливу він випереджав найближчого суперника більш ніж на метр.
"Абсолютно неймовірно!", - так відреагували на досягнення американця коментатори.
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Після запливу Дрессел виглядав абсолютно спокійним та не схоже, щоб сильно радів. Коментатори припустили, що він вірив у можливість проплисти ще швидше.
"Якщо він так проплив у півфіналі, то складно уявити, як він пропливе у фіналі", - сказали коментатори.
Попередній рекорд належав 23-разовому олімпійському чемпіону Майклу Фелпсу, який у серпні 2009 року проплив аналогічну дистанцію за 49,82 секунди на чемпіонаті світу в Італії.
Фелпсу все ще належить чинний рекорд світу в запливі на 400 метрів комплексним плаванням (4 хвилини 03,84 секунди), а також три рекорди в складі естафетних команд.
Чому це так важливо?
Вважається, що рекорди Майкла Фелпса дуже складно перевершити через особливості фізичних показників цього спортсмена.
При зрості у 193 сантиметри Фелпс має непропорційно короткі ноги й непропорційно довгий торс у порівнянні зі звичайними людьми, а розмах його рук складає 201 сантиметр
Також Фелпс має 47-й розмір стопи, що дещо більше за середні показники людей його зросту, а рухливість щиколоток перевищує норму і дозволяє рухати ногами з більшою ефективністю у воді.
Дворазовий олімпійський чемпіон Калеб Дрессел має зріст у 191 сантиметр, та вважається найшвидшим спринтером у професійному плаванні.
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