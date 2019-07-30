Обвинувачення Неймара у зґвалтуванні: справу закрили

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Поліція, яка розслідує справу щодо зґвалтування проти бразильської футбольної зірки Неймара, закрила справу.

У прокуратурі Сан-Паулу заявили, що розслідування справи зупинили через брак доказів, проте прокуратура ще має ухвалити остаточне рішення.

Бразилець Неймар вважається найдорожчим футболістом світу - в 2017 році за його перехід з "Барселони" до французького ПСЖ заплатили 222 мільйона євро.

Розслідування проти Неймара розпочали після того, як модель Наджила Тріндаде звинуватила футболіста у нападі в паризькому готелі у травні й вимагала фінансової компенсації.

Сам футболіст усі звинувачення на свою адресу заперечує. Він підтверджує, що мав із жінкою сексуальні стосунки, коли вона приїздила до Парижа, але, за його словами, все відбувалося на основі взаємної згоди.

Неймар вказував, що став жертвою вимагання.

Речник Неймара заявив, що не буде коментувати рішення поліції.

Справа сколихнула Бразилію та була головною у місцевій пресі.

Вперше про неї заговорили у червні, коли зірка французької команди ПСЖ опублікував відео, заявивши, що його обвинувачують у зґвалтуванні.

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Також він опублікував повідомлення та фото цієї жінки.

Пані Тріндаде потім дала інтерв'ю та опублікувала відео нібито зі сваркою між ними.

За останній час низка адвокатів відмовилась працювати з пані Тріндаде через брак доказів у справі.

Прокуратура зараз має 15 днів щоб оцінити справу перед тим, як суд ухвалить остаточне рішення.

"Сумнівні докази"

Одним із доказів, який надала Тріндаде, є фрагмент відео, яке вона нібито таємно записала в готельному номері. На записі видно, як жінка спілкується із чоловіком, схожим на Неймара.

"Я зараз тебе вдарю, і ти знаєш чому. Тому що ти бив мене вчора", - каже жінка чоловіку на відео.

За її словами, цей запис був зроблений наступного дня після зґвалтування - нібито вона прийшла до Неймара знову, бо "хотіла справедливості" і прагнула зібрати докази його неправомірної поведінки.

Адвокат пані Тріндаде звериався до неї із проханням надати йому повну версію відео, фрагмент якого потрапив в мережу. Але та відмовила: казала, планшет, на якому був запис, у неї вкрали.

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Вона розповіла, що нещодавно її домівку у Бразилії пограбували - поцупили, зокрема, і планшет із відеозаписом з готельного номера.

Водночас власники будівлі, де мешкає жінка, кажуть, що це неправда - про жодні пограбування вони не чули.

Жінка казала, що в неї також є кілька фотографій та записи листування у WhatsApp, які, нібито доводять її версію подій.

Що казав Неймар

Копирайт изображения Reuters Image caption Адвокат виносив пані Тріндаде із зали суду, де вона свідчила

Неймар поки не давав великих інтерв'ю з приводу цієї справи, але коментував ситуацію у соцмережах.

Він відкидав усі звинувачення у зґвалтуванні і заявляв, що на ньому хочуть заробити грошей:

"Те, що сталося того дня, було стосунками чоловіка і жінки - такими ж, як і в будь-якої пари. Наступного дня нічого не трапилося. Ми продовжували листуватися. Вона попросила мене про сувенір для її дитини", - каже Неймар.

Батько Неймара, коментуючи відео, нібито зняте в готельному номері, заявив, що воно є зрежисованим.

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