Forbes: Світоліна - в десятці найоплачуваніших спортсменок світу

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Видання Forbes включило українську тенісистку Еліну Світоліну до десятки найоплачуваніших спортсменок світу.

За підрахунками журналу, впродовж останнього року Світоліна заробила 6,1 мільйона доларів.

При цьому 4,6 мільйона з них складають призові за участь у спортивних змаганнях і ще 1,5 мільйона - спонсорські та рекламні виплати.

Лідер цьогорічного рейтингу Forbes - американська тенісистка Серена Вільямсю. Вона за рік збільшила свої статки на 29,2 мільйона доларів, понад 25 мільйонів із них - це спонсорські виплати.

Перша десятка виглядає так:

Серена Вільямс - $29,2 млн Наомі Осака - $24,3 млн Анжеліка Кербер - $11,8 млн Сімона Халеп - $10,2 млн Слоан Стівенс - $9,6 млн Кароліна Возняцкі - $7,5 млн Марія Шарапова - $7 млн Кароліна Пліскова - $6,3 млн Еліна Світоліна - $6,1 млн Вінус Вільямс - $5,9 млн

Переважна більшість спортсменок у рейтингу Forbes - саме тенісистки. У топ-15 є лише три представниці інших дисциплін: американська футболістка Алекс Морган (12 місце із $5,8 млн прибутку), індійська бадмінтоністка Пусарла Сіндху (13 місце, $5,5 млн) і тайська гольфістка Арія Джутанугарн (15 місце, $5,3 млн).

Останній сезон - один із найвдаліших в кар'єрі Еліни Світоліної. Цього року вона вперше вийшла в півфінал Вімблдону.

Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.

У січні Світоліна також пробилася до чвертьфіналу Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши в фіналі американку Слоан Стівенс.

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