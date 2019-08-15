"Його підписників у Instagram більшає божевільними темпами". Як Олексій Середа здобув золото і став зіркою

Копирайт изображения Getty Images Image caption 13-річний юнак завоював золото у стрибках з десяти метрів у Києві в неділю.

Федерація України зі стрибків у воду заявила, що планує подбати про розвиток Олексія Середи як спортсмена, після шаленої реакції на те, що він став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду.

13-річний юнак завоював золото у стрибках з десяти метрів у Києві в неділю.

Він на три місяці молодший за Тома Дейлі, який був попереднім рекордсменом після перемоги у 2008 році на чемпіонаті Європи.

"Ми очікували, що він здобуде медаль, але золото — це неймовірно", - розповів ВВС спортивний менеджер Федерації Яро Токмачов.

"Коли всі зрозуміли, що він стане чемпіоном Європи, всі просто збожеволіли. Було величезне свято".

Перемога означає, що Середа, якому у грудні виповниться 14 років, став чемпіоном Європи зі стрибків у воду лише через сім років після того, як навчився плавати.

Він також став четвертим на чемпіонаті світу три тижні тому.

"Він ще дитина, - заявив Токмачов програмі ВВС Sport Today. - Зараз дуже важливо правильно проконтролювати все навколо нього, оскільки він став дуже популярним в Україні та в усьому світі".

"Кількість його підписників у Instagram та інших соціальних мережах зростає божевільними темпами. Дуже важливо, як він і його батьки поводитимуться зараз".

"Стратегія організації його тренувань та менеджерської підтримки — це деякі з багатьох важливих речей, про які нам потрібно подбати".

Середу нагородили грантом на освіту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олексію Середі у грудні виповниться 14, тому він має шанс позмагатися на Олімпіаді-2020 в Токіо

Батьки Середи відвели його в басейн, щоб поплавати у віці шести років, але один з його ранніх тренерів "зрозумів, що хлопець має талант, і познайомив його зі стрибками".

Його родина переїхала з Миколаєва до Києва, коли хлопцю було дев'ять.

Після перемоги на чемпіонаті Європи президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов вручив йому грант на безкоштовну освіту в одній з найкращих шкіл Києва, поруч із басейном, у якому він тренується.

Його старша сестра Марія, яка також займається цим спортом, отримає 50% знижку.

Мінімальний вік для участі в Олімпіаді для стрибунів у воду на Олімпіаді - 14, тому Середа зможе змагатися на іграх у Токіо 2020.

"Він такий молодий, і ніхто не знає, коли він почне рости, - додав Токмачов. - У випадку з Томом Дейлі та багатьма іншими спортсменами, коли організм змінюється, змінюється й техніка".

"Ми нічого не можемо передбачити, тому що, можливо, він виросте цієї зими, але поки що у нього є план збільшити рівень складності своєї техніки".

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