Українське дербі на US Open-2019: як Світоліна перемогла Ястремську - фото

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна та Даяна Ястремська після українського дербі на US Open-2019

На тенісному турнірі серії Великого шолома US Open-2019 зіграли українське дербі, в якому зійшлися дві найкращі за рейтингом тенісистки країни - Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна

Еліна Світоліна є п'ятою ракеткою світу, а Ястремська - 32-а, вони вперше зустрілись між собою на такому рівні.

У матчі за вихід у четверте коло змагань у двобої двох українок перемога дісталась досвідченішій Світоліній. Вона перемогла у двох сетах - 6:2 та 6:0.

Матч тривав 53 хвилини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Даяна Ястремська

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Даяна Ястремська

Еліна Світоліна третій рік поспіль виступить в четвертому колі US Open. Їй ще не вдавалось подолати цю стадію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна

У наступному раунді (1/8 фінала) Світоліна зустрінеться з американкою Медісон Кіз, від якої вилетіла в четвертому колі US Open в 2017 році.

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