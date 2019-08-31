Українське дербі на US Open-2019: як Світоліна перемогла Ястремську - фото
На тенісному турнірі серії Великого шолома US Open-2019 зіграли українське дербі, в якому зійшлися дві найкращі за рейтингом тенісистки країни - Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
Еліна Світоліна є п'ятою ракеткою світу, а Ястремська - 32-а, вони вперше зустрілись між собою на такому рівні.
У матчі за вихід у четверте коло змагань у двобої двох українок перемога дісталась досвідченішій Світоліній. Вона перемогла у двох сетах - 6:2 та 6:0.
Матч тривав 53 хвилини.
Еліна Світоліна третій рік поспіль виступить в четвертому колі US Open. Їй ще не вдавалось подолати цю стадію.
У наступному раунді (1/8 фінала) Світоліна зустрінеться з американкою Медісон Кіз, від якої вилетіла в четвертому колі US Open в 2017 році.
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