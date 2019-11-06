Футболіст Ракіцький йде зі збірної України, бо грає в Росії

Копирайт изображения ФК "Зеніт" Image caption Ракіцького перестали викликати до збірної після переходу до російскього "Зеніту"

Захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракіцький оголосив, що не буде більше виступати за збірну України. Причиною, за його словами, стало те, що після переходу до російської команди тренерський штаб української збірної перестав його викликати до національної команди.

"Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-20 (Чемпіонат Європи з футболу 2020 року. - Ред.), бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі збірної України", - написав він у своєму Instagram.

Футболіст "Зеніту" зізнався, що чекав на виклик у збірну весь 2019 рік.

"Але великий футбол став великою політикою", - поскаржився спортсмен.

"Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?" - адресував Ярослав Ракіцький питання до тренерського штабу збірної.

Він також додав, що для нього було "честю захищати збірну своєї країни", та побажав "лише золотих нагород" для національної команди України.

Перехід у "Зеніт"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Фанати критикували Ракіцького через те, що він не співав гімн України

Ярослав Ракіцький довгий час був основним захисником донецького "Шахтаря" і збірної України, у складі якої зокрема грав на Євро-2016.

При цьому вболівальники критикували гравця за те, що він не виконує гімн України перед початком матчів разом з іншими українськими футболістами.

Востаннє він зіграв за збірну України у жовтні 2018 року у переможному матчі проти чехів.

На початку 2019 року Ярослав Ракіцький перейшов до складу одного "Зеніту" з Санкт-Петербурга, у складі якого став чемпіоном Росії.

Після переходу до російської команди тренерський штаб Андрія Шевченка перестав викликати Ракіцького до збірної України.

"Я не спілкувався з Ярославом ні тоді, коли він приймав рішення змінити клуб, ні після того. Я як головний тренер дію в інтересах збірної й викликаю тих гравців, які перебувають у кращій формі. Для мене це питання вичерпане", - пояснив своє рішення Андрій Шевченко у травні.

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