"Динамо" вилетіло з Ліги Європи

Копирайт изображения Getty Images

В останньому матчі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграло унічию 1:1 зі швейцарським "Лугано" й припинило участь в турнірі.

Для виходу у плей-офф турніру "Динамо", яке займало третє місце у групі, потрібна була тільки перемога, а також сприятливий результат у матчі конкурентів у групі В "Копенгаген" і "Мальме".

Проте виграти вдома у швейцарців динамівці не змогли.

Хоча у першому таймі підопічні Олексія Михайличенка створили більше моментів за суперників і кілька разів могли забити гол, рахунок відкрили гості. Під завісу першого тайму Араторе головою замкнув навіс і пробив ворота Бущана.

А наприкінці другого тайму Циганков зрівняв рахунок, але не більше.

Напередодні домашнього матчу і Лізі Європи динамівці на домашньому стадіоні програло "Зорі" з рахунком 1:2. У першості України динамівці наразі займають аж четверту сходинку.

Напередодні донецький "Шахтар" програв домашній матч "Аталанті" та вилетів з Ліги чемпіонів. Проте гірники зайняли третє місце у групі, тож продовжать навесні виступи у плей-офф в Лізі Європи.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!