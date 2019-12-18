Ексфутболіст "Челсі" отримав вирок за публічну мастурбацію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніл Шипперлі (праворуч) грав як професійний футболіст 15 років

Колишнього нападника клубів англійської Прем'єр-ліги Ніла Шипперлі, який мастурбував перед жінкою та її 16-літньою донькою, засудили до 12-місячних громадських робіт.

Професійна кар'єра гравця тривала з 1992 по 2007 роки. Колишня зірка "Кристал Пелес" та гравець "Челсі", 45-річний Ніл Шипперлі витягнув свої геніталії з мікроавтобусу на заході Лондона. Інцидент стався ще 17 вересня.

Матір заявила, що це видовище було "огидним".

Шипперлі повинен пройти 20-денний курс реабілітації як частину покарання, яке визначив суд Аксбріджа.

Прокурор Шаан Сеті розповів у суді, що Шипперлі під'їхав на мікроавтобусі до жертв, опустив вікно та зупинився

"Хижак"

Прокурор каже, що матір та донька повернулись подякувати пану Шипперлі за дозвіл перейти дорогу, але "помітили, що він тримав пеніс у руці та дивився просто на них".

Вони пішли геть від автомобіля, але Шипперлі, поїхав за ними.

Копирайт изображения PA Media Image caption Адвокат ексфутболіста каже, що того дня всі особисті проблеми клієнта вихлюпнулись на зовні і він жалкує про скоєне

У своїй заяві матір скзала: "Деякі люди можуть бачити у таких людях, які публічно показують геніталії, шкідників чи неприємність для суспільства. На мою думку, Ніл Шипперлі є хижаком. Його мета полягала в тому, щоб залякати нас, образити і шокувати".

Шипперлі, який визнав навмисний показ своїх геніталій з наміром викликати тривогу чи страждання, "висловив жаль, збентеження, сором, але перш за все - каяття", пролунало у суді від його захисників.

Також було повідомлено, що він звернувся за консультаціями щодо особистих проблем, включаючи смерть батька, проблеми з азартними іграми та борги.

Шипперлі, який виступав серед інших за "Ноттінгем-Форест", "Вімблдон", "Челсі" та "Саутгемптон" протягом своєї 15-річної кар'єри, також повинен виконати 120-годинну неоплачену роботу і додатково сплатити жертві 90 фунтів стерлінгів, а окремо 85 фунтів витрат і 200 фунтів компенсації.

Він підпадає під дію наказу про сповіщення щодо сексуальних правопорушень протягом п'яти років.

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